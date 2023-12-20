Блинкен заявил, что у США есть четкий план будущего развития Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона имеется четкий план развития Украины без текущего финансирования. Слова Блинкена приводит РИА Новости.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет «безвозвратно испорчен», если Украина потерпит поражение, а конфликт в секторе Газа сохранится. Боррель призвал государства Европы «засучить рукава» для избежания подобных исходов.
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Екатерина Коршунова