В ЕС и НАТО одобрили решение палаты представителей США по помощи Украине

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В Евросоюзе и НАТО приветствовали принятие в субботу палатой представителей США законопроекта о выделении помощи Украине. Об этом написал генсек НАТО Йенс Столтенберг в социальной сети X.
Столтенберг отметил, что Киев использует предоставленное союзниками Североатлантического альянса оружие для «уничтожения российских боевых возможностей». Генсек НАТО подчеркнул, что эти поставки обеспечат Европе и Северной Америке лучшую безопасность.
Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Палаты представителей США об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Штаты и еще больше разорит Украину.
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Екатерина Коршунова