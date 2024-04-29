Генсек НАТО Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом

Фото: РИА Новости/Александр Шламов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом, передает пресс-служба альянса.
Уточняется, что в данный момент он проводит совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую транслирует сайт Североатлантического альянса. Столтенберг отметил, что не ожидает договорённости о членстве Украины на летнем саммите НАТО в Вашингтоне.
В рамках своего визита он также сообщил, что страны-члены Альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Киеву.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск написал в социальной сети X, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского с США по поводу продолжения поддержки Киева являются огромной ошибкой.
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В рамках своего визита он также сообщил, что страны-члены Альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Киеву.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск написал в социальной сети X, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского с США по поводу продолжения поддержки Киева являются огромной ошибкой.
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Екатерина Коршунова