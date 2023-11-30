Блогер Колясников назвал Киссинджера очень умным и расчётливым врагом

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Блогер Сергей Колясников охарактеризовал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера как очень умного и расчётливого врага.
«Очень умный и расчётливый враг, архитектор вашингтонского миропорядка. На излёте блестящей карьеры его оплевал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, обозвав «давосским паникёром» за заявления о необходимости мирных переговоров России с Украиной в мае 2022 года», — приводит «Царьград» сообщение Колясникова.
В то же время доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин заявил, что, хотя Киссинджер и работал над согласием Америки с Китаем и СССР, но это были всего лишь замаскированные этапы усиления позиций США в мире. Как передают argumenti.ru, по мнению эксперта, в конечном счёте Киссинджер так и не стал другом или агентом России и СССР.
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