Bloomberg: Хуситы пообещали России и КНР не атаковать их суда в Красном море

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Представители йеменской организации «Ансар Аллах» (хуситы) пообещали России и Китаю не атаковать их суда и обеспечить им беспрепятственный проход через Красное море. Соответствующая договорённость якобы была достигнута на встрече дипломатов трёх стран в Омане.
Сразу после обострения конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года представители движения «Ансар Аллах» заявили, что будут наносить удары по территории Израиля, а также атаковать в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе связанные с ним корабли, пока не прекратятся военные действия на территории анклава. С того времени хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
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Александр Бойцов