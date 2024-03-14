В Йемене хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты

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Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), которую поддерживает Иран, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности и готовится внедрить ее в свой военный арсенал, сообщает РИА Новости, ссылаясь на военный источник, близкий к движению.
Он рассказал, что испытанная ракета способна развивать скорость до 10 тыс. километров в час и работает на твердом топливе. Хуситы намерены ее использовать во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле.
Одновременно вооруженные силы на севере Йемена обновили свои ракеты и беспилотники, модифицировав взрывные боеголовки, чтобы удвоить их разрушительную силу, после трехмесячных испытаний, добавил источник.
Ранее лидер «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси, говоря о разработке гиперзвуковых ракет, заявил, что мир «увидит уровень достижений стратегического значения, которые поставят нашу страну по своим возможностям в ряды немногих стран в этом мире».
В октябре хуситы объявили о поддержке палестинского сопротивления израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками, а также другими военными вариантами, особенно, если в палестино-израильский конфликт вмешаются США.
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Одновременно вооруженные силы на севере Йемена обновили свои ракеты и беспилотники, модифицировав взрывные боеголовки, чтобы удвоить их разрушительную силу, после трехмесячных испытаний, добавил источник.
В октябре хуситы объявили о поддержке палестинского сопротивления израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками, а также другими военными вариантами, особенно, если в палестино-израильский конфликт вмешаются США.
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Ювелина Бернст