Хуситы атаковали американские эсминцы в Красном море

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Военно-морские силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары по коммерческому судну Propel Fortune и нескольким эсминцам Военно-морских сил США.
По его словам, обе атаки увенчались успехом, а все намеченные цели были поражены. Сария также подчеркнул, что удары по американским (и не только) кораблям в Красном море будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся военные действия в секторе Газа.
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Александр Бойцов