Bloomberg: Монголия не будет выполнять ордер МУС на арест Путина

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Монголия заверила российскую сторону, что не собирается выполнять выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с мероприятиями Кремля по подготовке к визиту главы государства в Монголию. В материале издания указано, что Монголия, будучи членом МУС, обязана «арестовать» российского президента, как только он приедет в страну, согласно ордеру суда.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет опасений по поводу участия Монголии в Римском статуте МУС в связи с предстоящим визитом в страну президента РФ Владимира Путина.
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Александр Бойцов