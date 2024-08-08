Мексика не собирается исполнять ордер МУС на арест Путина

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Власти Мексики не будут исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС), выданный в отношении президента России Владимира Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства. Об этом заявил нынешний лидер страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, отвечая на заявления посольства Украины в Мексике о необходимости исполнить орбек МУС.
Он подчеркнул в ходе пресс-конференции, что власти не могут арестовать Путина, поскольку к ним это не относится, они выступают против вооружённых конфликтов. А в случае со столкновением России и Украины, они предложили соглашения для обеспечения посредничества.
Обрадор отметил, что в начале СВО он предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди, папе Римскому Франциску и Генсеку ООН Антониу Гуттерешу объединиться за остановки конфликта совместными усилиями.
Напомним, что днём ранее власти Мексики пригласили Путина принять участие на инаугурации нового президента страны.
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Обрадор отметил, что в начале СВО он предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди, папе Римскому Франциску и Генсеку ООН Антониу Гуттерешу объединиться за остановки конфликта совместными усилиями.
Напомним, что днём ранее власти Мексики пригласили Путина принять участие на инаугурации нового президента страны.
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Анастасия Чинкова