Bloomberg: Шесть танкеров с нефтью из России не пустили в Индию

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Шесть танкеров с российской нефтью застряли к югу от Шри-Ланки на пути в Индию. Суммарно они везут порядка пяти миллионов баррелей нефти марки Sokol.
По сообщению информационного агентства Bloomberg, судно NS Century, принадлежащее «Совкомфлоту», простаивает на холостом ходу на расстоянии от порта назначения с 16 ноября. За последнюю неделю к нему присоединились ещё два корабля этой же компании. Все они направлялись в порт Вадинар.
По данным агентства, также не достигли пункта назначения еще три корабля — «Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект». Они направлялись в порт Парадип на восточном побережье Индии. Танкеры перевозят сырую нефть, добываемую у побережья острова Сахалин и на Дальнем Востоке.
О причинах задержки судов не сообщается, но не исключено, что частью ответа на этот вопрос могут быть санкции в отношении продавцов, перевозящих российскую нефть выше предельной цены в 60 долларов, установленной странами G7.
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По данным агентства, также не достигли пункта назначения еще три корабля — «Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект». Они направлялись в порт Парадип на восточном побережье Индии. Танкеры перевозят сырую нефть, добываемую у побережья острова Сахалин и на Дальнем Востоке.
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Александр Бойцов