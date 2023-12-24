Володин: Байден лишает США последнего преимущества в виде доллара

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале написал, что доллар остается чуть ли не единственным инструментом влияния США, однако другие государства все более активно отказываются от него, президент страны Джо Байден сам лишает свою страну этого преимущества.
Он также заключил, что наша страна начала процесс перехода на расчеты в национальных валютах с другими странами.
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