Шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц заявил, что в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину. Об этом Райц сообщил на YouTube.

Журналист отметил, что больше половины украинцев не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень, что показало неэффективность интеграционных курсов. По мнению Райца, в Германии работает гораздо меньше украинских беженцев, чем в других государствах, по этой причине они «засиживаются и застревают» на гражданском пособии.



Он также подчеркнул, что данные факты являются сигналами для немецких властей, чтобы переосмыслить отношение к беженцам из Украины и отправить мужчин-беженцев призывного возраста обратно в их страну.



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Екатерина Коршунова