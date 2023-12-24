В МИД назвали идею эстонского политика по выборам «пещерной русофобией»

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Предложение политика Эстонии Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для выборов президента РФ в странах Европы идет в русле «пещерной русофобии», которая свойственна западным политикам. Комментарий МИД России передает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что заявление такого характера совсем не удивило. В министерстве также отметили, что выборы — это одно из достижений демократии и обратили внимание на то, что эстонский политик намерен лишить граждан России, которые находятся в Европе, права участвовать в управлении государством.
Напомним, руководитель эстонской парламентской партии Isamaa, экс-глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил запретить открывать избирательные участки для выборов президента России в странах Евросоюза.
Ранее сообщалось, что министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении прав голоса на местных выборах жителей страны с российским гражданством. Эти ограничения коснутся также и граждан Белоруссии.
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Напомним, руководитель эстонской парламентской партии Isamaa, экс-глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил запретить открывать избирательные участки для выборов президента России в странах Евросоюза.
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Екатерина Коршунова