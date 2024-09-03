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Bloomberg: страны, поддерживающие Киев, активизируют поставки оружия и ПВО

03 сентября 2024, 03:20
Фото: сайт НАТО

Фото: сайт НАТО

Страны, оказывающие поддержку Украине, активно работают над выполнением своих обязательств по поставкам вооружения и укреплению систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Тем не менее, некоторые государства-члены Североатлантического альянса не смогли выполнить обещания, данные на съезде альянса в Вашингтоне в середине лета.

По данным корреспондентов, Украина сейчас сталкивается с серьезными трудностями из-за потери значительной части своих энергетических мощностей. В то же время нападение на Курскую область не повлияло на продвижение российских войск в Донбассе. Экономика Российской Федерации продолжает поддерживать высокий уровень производства ракет и снарядов, что создает дополнительные вызовы для Украины и ее союзников.



В начале сентября стало известно, что власти Румынии приняли решение о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, что станет значительным вкладом в обороноспособность Украины.

Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер отметил, что украинская армия оказалась в сложной ситуации, что требует дальнейшей международной поддержки.

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#экономика
#армия
#украина
Дальний Восток под угрозой: США ставят ракетное оружие на границах России
Эксперт Ломанов: на Дальнем Востоке нарастают военные угрозы России
03 сентября 2024, 02:26

istock/MassimoVernicesole

Россия сталкивается с нарастающими военными угрозами на Дальнем Востоке, что потребует значительного усиления обороны региона в ближайшие годы. Об этом сообщил руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, профессор Александр Ломанов.
Эксперт отметил, что планы США по размещению ракетного вооружения в Восточной Азии создают серьезную угрозу для безопасности России, передает URA.RU.

Ломанов подчеркнул, что Вашингтон намерен привлечь к этой инициативе своих союзников — Южную Корею и Японию, чтобы сдерживать Китай. Однако такие действия также представляют значительный риск для российских территорий.

«Самое неприятное из того, что можно прогнозировать на ближайшие годы — это необходимость укрепления обороноспособности российского Дальнего Востока», — заявил Ломанов.
По его мнению, милитаризация региона станет одной из главных угроз для Дальнего Востока. В то время как Южная Корея будет оправдывать размещение американских ракет необходимостью защиты от Северной Кореи, Япония сосредоточится на противодействии Китаю, что усилит давление на Россию в этом стратегически важном регионе.

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#эксперт
#китай
#япония
#южная корея
#вооружения
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Названы признаки того, что ЕС готовится к войне с Россией
Дипломат Логвинов: ЕС готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией
03 сентября 2024, 01:59

Фото: istock/butenkow

Европейский союз (ЕС) направлен на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и не проявляет готовности к мирному урегулированию. Такое мнение выразил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
«Сегодня абсолютно все заявления и действия евробюрократии направлены на дальнейшую эскалацию напряженности с Россией, включая подготовку к прямому вооруженному конфликту», — подчеркнул Логвинов в интервью «Ленте.ру».
Дипломат отметил, что Брюссель сейчас «одержим» гибридным противостоянием с Москвой, однако страны ЕС предпочитают избегать непосредственного участия в боевых действиях, стремясь воевать «до последнего украинца». Он также напомнил, что президент России Владимир Путин представил подход к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса еще в июне 2024 года.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мирные переговоры могут привести к подчинению Украины России, считая их способом поражения Киева.
#дипломат
#ес
#россия
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Рада требует СБУ проверить начальника штаба ВСУ на связь с Россией
Начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ проверят на связь с Россией
03 сентября 2024, 01:07

Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности просит СБУ проверить начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого на предмет связи с Россией. Об этом заявила депутат комитета Соломия Бобровская.
«Был ряд вопросов о наличии паспорта РФ у его жены, соответствует ли действительности информация, что его дочь выступала под флагом РФ на спортивных состязаниях», – цитирует заявление Бобровской ТАСС.

Депутаты подозревают, что Служба безопасности Украины не проверила должным образом капитана первого ранка при назначении.

Главком ВСУ Александр Сырский назначил Гладкого начальником штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ в конце августа. Да 2018 года украинский военачальник был первым заместителем командующего Военно-морских сил ВСУ.

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#депутаты
#всу
#рф
#сбу
#украина
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Bloomberg: Военное производство России опережает поставки НАТО оружия Киеву
Bloomberg: Западным союзникам Украины стало трудно поставлять оружие Киеву
03 сентября 2024, 00:40

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Западные союзники Украины испытывают трудности с выполнением обещаний по поставке вооружения Киеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в странах НАТО.
«Союзники Украины изо всех сил пытаются выполнить данные в этом году обещания, чтобы укрепить изношенные системы ПВО на Украине», – сообщает телеканал.

Западные СМИ отмечают, что «темп производства вооружения в России опережает скорость поставок военной помощи Киеву», что серьезно осложняет и без того плачевное положение Украины.

По данным Bloomberg, обещания по поставке ПВО на Украину не смогли сдержать сразу несколько государств – членов НАТО. Также телеканал напомнил, что Украина лишилась значительной части электроэнергии и восстановить подачу тепла до начала холодов шансов мало.

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#украина
#нато
#вооружения
#киев
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Натовская артиллерия нанесла разрушительный удар по школе в Горловке
ВСУ использовали натовскую артиллерию при обстреле школы в Горловке
03 сентября 2024, 00:08

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили натовскую артиллерию 155-миллиметрового калибра во время обстрела школы №40 в Горловке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным СЦКК, характерные фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, свидетельствуют о применении натовского вооружения. В результате обстрела были повреждены остекление и фасад здания школы. Как сообщил вахтер учебного заведения Виктор, было выбито более 60 окон.

«Слышу свист, и как грохнуло. Всё посыпалось. Я посчитал — 66 больших окон выбито», — рассказал он. По словам Виктора, из-за регулярных обстрелов школы в Горловке работают на дистанционном обучении, что позволило избежать жертв.
Он отметил, что в это время ни детей, ни педагогов в школе не было

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области. По словам губернатора, в результате украинских обстрелов пострадали два мирных жителя. У одного обнаружена минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, а у второй – поверхностная рана шеи.

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#россия
#школы
#всу
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В Турции избили военных США, которые плыли в Израиль авианосце
Посольство США сообщило об избиении американских военных в турецком Измире
02 сентября 2024, 23:25

Фото: iStock/9parusnikov

Американских военных с авианосца USS Wasp избили в турецком городе Измир из-за поддержки Израиля. Об этом официально заявило посольство США в Турции 2 сентября. По данным властей, корабль корабль сделал временную остановку в Турции по пути в Израиль.
Сообщается, что некие члены организации «Турецкий союз молодежи» напали на дежурившего на корабле солдата, избили и надели ему мешок на голову. Нападению подверглись и другие пассажиры авианосца.
«Военнослужащие на борту корабля Wasp сегодня подверглись нападению в Измире и теперь находятся в безопасности. Мы благодарим власти Турции за оперативное вмешательство и расследование», – сообщает американская дипмиссия.

Известно, что по итогу нападения на военных полиция задержала 13 человек, среди которых и лидер движения Каяхан Четин.

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#полиция
#расследование
#лидер
#турция
#сша
#военные
#нападение
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МИД Украины пригрозило Монголии из-за визита Путина
МИД Украины: Монголию ждут последствия после визита Путина
02 сентября 2024, 21:42

Фото: сайт Кремля

Визит президента России Владимира Путина в Монголию стал «тяжелым ударом», заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что российский лидер с рабочим визитом прибыл в Улан-Батор.

Тихий подчеркнул, что Монголия нанесла удар по Международному уголовному суду (МУС) и международной системе уголовного права, отказавшись выполнять ордер МУС на арест Путина.

Он добавил, что украинская сторона будет работать с партнёрами над тем, чтобы действия Монголии не остались без ответа.

Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали заявила, что Монголия с 2002 года является участником Римского статута МУС, что накладывает на неё ряд юридических обязательств. После она выразила обеспокоенность визитом политика в страну.

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#украина
#монголия
#владимир путин
#мус
#арест
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Захарова спрогнозировала последствия ареста самолёта президента Венесуэлы Мадуро
Захарова: США начнут возить Гуайдо на арестованном самолёте Мадуро
02 сентября 2024, 21:39

Фото: сайт МИД РФ

США будут возить экс-самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо на арестованном самолёте нынешнего лидера страны Николаса Мадуро и выдавать его за якобы главу государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что не удивится, если американские власти посадят в этот самолёт Гуайдо и начнут возить его по миру, выдавая за президента Венесуэлы.

Этими словами Захарова прокомментировала слова представителей Минюста США о том, что самолёт Мадуро был приобретён незаконным путём, в обход санкций, за 13 миллионов долларов и арестован из-за нарушения закона о санкциях и экспортного контроля.

Ранее сообщалось, что самолёт Мадуро был арестован в Доминикане и направлен во Флориду.

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#мария захарова
#венесуэла
#самолет
#арест
#сша
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Зеленский опубликовал указы о санкциях против российских аэропортов
02 сентября 2024, 21:04

Фото: iStock/Mihrzn

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появились указы о санкционных ограничениях в отношении российских аэропортов.
Днём ранее глава государства сообщил, что ввёл новые санкции против порядка 150 юридических и физических лиц, обеспечивающих работу российской авиационной инфраструктуры. При этом конкретные личности и компании не разглашались.

В опубликованном указе отмечается, что под санкции попали АО «Международный аэропорт «Внуково», «Аэро-Шереметьево», «Аэропорт Пулково», «Международный аэропорт «Краснодар», «Хабаровский аэропорт», «Аэропорт Толмачево» и ООО «Домодедово Эрфилд».

Кроме того, ограничения коснулись аэропорта Кольцово, компании «Аэростан», холдинга «Новапорт» и транспортно-экспедиторской компании «ТЭК Север-Юг».

В общей сложности в документе указаны 73 юридических и 74 физических лица.

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#украина
#санкции
#аэропорт
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