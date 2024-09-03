Bloomberg: страны, поддерживающие Киев, активизируют поставки оружия и ПВО

Фото: сайт НАТО
Страны, оказывающие поддержку Украине, активно работают над выполнением своих обязательств по поставкам вооружения и укреплению систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Тем не менее, некоторые государства-члены Североатлантического альянса не смогли выполнить обещания, данные на съезде альянса в Вашингтоне в середине лета.
По данным корреспондентов, Украина сейчас сталкивается с серьезными трудностями из-за потери значительной части своих энергетических мощностей. В то же время нападение на Курскую область не повлияло на продвижение российских войск в Донбассе. Экономика Российской Федерации продолжает поддерживать высокий уровень производства ракет и снарядов, что создает дополнительные вызовы для Украины и ее союзников.
В начале сентября стало известно, что власти Румынии приняли решение о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, что станет значительным вкладом в обороноспособность Украины.
Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер отметил, что украинская армия оказалась в сложной ситуации, что требует дальнейшей международной поддержки.
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По данным корреспондентов, Украина сейчас сталкивается с серьезными трудностями из-за потери значительной части своих энергетических мощностей. В то же время нападение на Курскую область не повлияло на продвижение российских войск в Донбассе. Экономика Российской Федерации продолжает поддерживать высокий уровень производства ракет и снарядов, что создает дополнительные вызовы для Украины и ее союзников.
В начале сентября стало известно, что власти Румынии приняли решение о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, что станет значительным вкладом в обороноспособность Украины.
Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер отметил, что украинская армия оказалась в сложной ситуации, что требует дальнейшей международной поддержки.
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Елена Перлова