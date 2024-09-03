Дальний Восток под угрозой: США ставят ракетное оружие на границах России

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Россия сталкивается с нарастающими военными угрозами на Дальнем Востоке, что потребует значительного усиления обороны региона в ближайшие годы. Об этом сообщил руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, профессор Александр Ломанов.
Эксперт отметил, что планы США по размещению ракетного вооружения в Восточной Азии создают серьезную угрозу для безопасности России, передает URA.RU.
Ломанов подчеркнул, что Вашингтон намерен привлечь к этой инициативе своих союзников — Южную Корею и Японию, чтобы сдерживать Китай. Однако такие действия также представляют значительный риск для российских территорий.
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Ломанов подчеркнул, что Вашингтон намерен привлечь к этой инициативе своих союзников — Южную Корею и Японию, чтобы сдерживать Китай. Однако такие действия также представляют значительный риск для российских территорий.
«Самое неприятное из того, что можно прогнозировать на ближайшие годы — это необходимость укрепления обороноспособности российского Дальнего Востока», — заявил Ломанов.По его мнению, милитаризация региона станет одной из главных угроз для Дальнего Востока. В то время как Южная Корея будет оправдывать размещение американских ракет необходимостью защиты от Северной Кореи, Япония сосредоточится на противодействии Китаю, что усилит давление на Россию в этом стратегически важном регионе.
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Елена Перлова