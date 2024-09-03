Рада требует СБУ проверить начальника штаба ВСУ на связь с Россией

Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности просит СБУ проверить начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого на предмет связи с Россией. Об этом заявила депутат комитета Соломия Бобровская.
«Был ряд вопросов о наличии паспорта РФ у его жены, соответствует ли действительности информация, что его дочь выступала под флагом РФ на спортивных состязаниях», – цитирует заявление Бобровской ТАСС.
Депутаты подозревают, что Служба безопасности Украины не проверила должным образом капитана первого ранка при назначении.
Главком ВСУ Александр Сырский назначил Гладкого начальником штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ в конце августа. Да 2018 года украинский военачальник был первым заместителем командующего Военно-морских сил ВСУ.
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