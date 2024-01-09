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Тайная встреча советников по национальной безопасности Украины, ее союзников из G7, а также некоторых стран глобального Юга прошла 16 декабря в Саудовской Аравии. Во время это встречи Киев намеревался получить поддержку своих условий по мирным переговорам с РФ, но серьезного прогресса достичь не смог. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источника, цель тайной организации встречи также заключалась в том, чтобы некоторые государства ощущали себя «более комфортно», принимая решение об участии. При этом КНР, ОАЭ и Бразилия не отправили своих представителей.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал об этой встрече в беседе с РИА Новости. Министр отметил, что в этой встрече принимали участие союзники РФ, однако «они не обещали никому какие-то тайны держать от России по вопросу, который имеет отношение к нашей стране».
Ранее бывший-премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» назвал требования украинского лидера Владимира Зеленского по переговорам абсурдными. По словам политика, в «формуле мира» Зеленского записаны нереалистичные десять пунктов, которые никто не станет выполнять при любых условиях.
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Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал об этой встрече в беседе с РИА Новости. Министр отметил, что в этой встрече принимали участие союзники РФ, однако «они не обещали никому какие-то тайны держать от России по вопросу, который имеет отношение к нашей стране».
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Екатерина Коршунова