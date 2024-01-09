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Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России весной

Политолог Тетре: к апрелю ВС РФ прорвут оборону ВСУ и займут Одессу и Харьков
09 января 2024, 13:15
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Французский политолог Брюно Тетре сообщил, что Украина по итогам конфликта потеряет выход к морю и попадет под политическое влияние РФ, передает Le Point.

Отмечается, что к апрелю ВС РФ прорвут сопротивление украинских войск на юго-востоке и северо-востоке, и Харьков и Одесса станут часть РФ. При этом западные союзники будут сокращать свою помощь Киеву, так как контрнаступление ВСУ воспринимается как провал. Согласно прогнозам автора, в октябре следующего года в военном бараке, который будет располагаться недалеко от Запорожья, исполняющий обязанности президента Украины подпишет перемирие с главнокомандующим российскими войсками.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год
Шойгу: ВСУ за год потеряли более 215 тысяч солдат
09 января 2024, 13:09

Фото: сайт Кремля

В 2023 год потери ВСУ составили более 215 тысяч человек, кроме того, ВС РФ уничтожили порядка 28 тысяч единиц вооружения противника. Такие данные привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
«Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», - сказал Шойгу.

По его словам, среди ВСУ четко наблюдается истощение людского ресурса. При этом результатов на поле боя у них нет. Шойгу подчеркнул, что США реализуют свои амбиции на мировое лидерство, не считая жизней украинцев, а киевский режим послушно гонит своих солдат на убой.

Однако Шойгу уверен, что подобные действия не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения, а только затянет конфликт.

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#шойгу
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Оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС РФ
Шойгу: армию и флот России будут оснащать самым современным вооружением
09 января 2024, 12:45

Фото: Сайт Кремля

Оснащение Вооружённых сил Российской Федерации на новых физических принципах с искусственным интеллектом будет продолжаться в этом году. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом российских войск.

Оружием на новых физических принципах считает оружие, в основе создания которого положены физические процессы и явления, которые не использовались раньше в холодном, огнестрельном, оружии или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).

Ранее сержант ВСУ рассказал, что запасы снарядов украинской армии исчерпаны и военнослужащим приходится использовать то, что не всегда подходит для поражения целей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вооружение
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В РФ высказались о потере Украиной двух регионов в 2024 году
Военный эксперт Живов допустил потерю Украиной Николаевской и Одесской областей
09 января 2024, 12:26

Фото: istock / JARAMA

Военный эксперт, политолог Алексей Живов высказался на тему возможной потерей Украины двух регионов 2024 году. О возможной потере контроля над Одесской и Николаевской областями он заявил в интервью «Ленте.ру».

Эксперт считает, что это может стать финальной точкой в российско-украинском конфликте. В ходе СВО к РФ по административным границам были присоединены Херсонская и Запорожская области. Живов заявил, что противник будет выдворен с российской территории.

«Соответственно, они (Украина. — прим. ред.) должны потерять: всю Донецкую область (Славянск, Краматорск и так далее), город Запорожье и его окрестности, правый берег Днепра. Как минимум Россия будет выдворять противника с территорий, который сейчас по Конституции входят в состав нашей страны», — считает Живов.

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В Раде Украины зарегистрировали пять разных версий законопроекта о мобилизации
09 января 2024, 12:02

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В Верховной Раде Украины зарегистрировали сразу пять разных версий законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, первый из пяти предложенных вариантов, поданный Кабмином, оказался самым резонансным. Остальные получились более альтернативными. Их подали депутаты.

9 января – последний день подачи законопроектов. После этого они будут рассмотрены. Желензняк отметил, что сейчас правительственный законопроект обсуждают на закрытом заседании спикера с фракциями. Уже после этого начнется заседание комитета по вопросам обороны. Именно там будет принято окончательное решение.

«При том, до сих пор неизвестно, какое оно будет», - заключил Железняк.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что страна истощила свои ресурсы и не имеет возможности провести ещё одну масштабную мобилизацию.

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Пушилин призвал довести демилитаризацию и денацификацию Украины до конца
Пушилин: надо поставить точку в демилитаризации и денацификации Украины
09 января 2024, 11:02

Фото: сайт Кремля

Необходимо довести до конца процесс демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, его слова передает РИА Новости.
«Над тем, что такое денацификация, в том числе работаем мы в Донецке в рамках работы нашего Донецкого национального университета. Там работает целый центр этнополитической реабилитации», - рассказал Пушилин.

Он пояснил, что работа центра заключается в том, чтобы четко сформулировать понятие денацификации, и что она должна включать в процессе боевых действий, а также после них.

Он пояснил, что проводимая работа является очень серьезной и опирается на опыт прошлых лет. Пушилин уверен, что в это раз необходимо поставить окончательную точку, а не запятую. Именно так, по его словам, получилось после Великой Отечественной войны, когда Хрущев помиловал пособников фашистов. Именно они, уверен Пушилин, явились теми очагами, которые лелеял и финансировал Запад.

Ранее Пушилин заявил, что западные страны и дальше будут оказывать Украине поддержку и затягивать конфликт до конца.

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#страны
#днр
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Российские военные продвигаются к Курахово после взятия Марьинки
«РВ»: ВС РФ продвигаются к Курахово после освобождения Марьинки
09 января 2024, 10:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные продвигаются к Курахово на Донецком направлении, заняв уже более полутора км после взятия Марьинки. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», ссылаясь на украинских военных аналитиков.
Согласно сообщению, украинские военные утверждают, что ВС РФ не остановились на взятии Марьинки и продолжают двигаться вперед, штурмуя дачные участки в сторону Георгиевки. Таким образом, обстановка для ВСУ в Курахово сильно усложняется.

«В восточных окрестностях северной части села ВС РФ заняли Православный храм УПЦ МП и еще несколько домов. Также имеют успехи и восточнее в ряде посадок», - передают военкоры слова украинских военных аналитиков.

Украинские специалисты подтверждают, что российские военные смогли продвинуться на юго-востоке садового товарищества «Врожай» западнее Марьинки. Также ВС РФ улучшают свои позиции в восточной части Георгиевки.

Напомним, 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов.

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На Купянском направлении «Акации» ликвидировали «опорники» и бронетехнику ВСУ
09 января 2024, 09:42

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Российские расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» войск «Запад» ликвидировали замаскированные украинские опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на Купянском направлении.
Об этом рассказали журналистам в Минобороны РФ.

Разведчики, используя беспилотники, обнаружили замаскированные взводные опорные пункты.

По уточненным координатам военные артиллерийской батареи «Акациями» уничтожили взводные опорные пункты с личным составом, которые были замаскированы, и скопление бронетехники ВСУ.

Кадры, полученные с беспилотников, стали подтверждением уничтожения целей.

Ранее сообщалось, что саперы инженерно-саперного батальона Южного военного округа ВС РФ расположили противотанковые мины рядом с позициями украинских боевиков на нейтральной территории на Запорожском направлении.

Об этом сообщил командир 539-го взвода, пишет «МК». По словам военного, минирование произвели скрытно ночью. Установили противотанковые мины ТМ-62.Для техники ВСУ это может стать очень неприятным сюрпризом.

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#сво
#украина
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Российские саперы установили противотанковые мины рядом с позициями ВСУ
09 января 2024, 09:12

Фото: iStock/Diy13

Саперы инженерно-саперного батальона Южного военного округа ВС РФ расположили противотанковые мины рядом с позициями украинских боевиков на нейтральной территории на Запорожском направлении.
Об этом сообщил командир 539-го взвода, пишет «МК». По словам военного, минирование произвели скрытно ночью. Установили противотанковые мины ТМ-62.

Для техники ВСУ это может стать очень неприятным сюрпризом.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили в зоне СВО на Украине 20-летнего американского морпеха.

Об этом сказано в некрологе газеты The Parkersburg News and Sentinel.Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что 20-летний наемник ВСУ Сет Патрик Брайан был уничтожен во время операции на реке Днепр в Запорожской области.

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#украина
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#всу
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Новости СВО: где пытаются атаковать ВСУ, на каком участке продвинулись ВС РФ
09 января 2024, 09:08

Фото: iStock/zabelin

На линии фронта продолжаются позиционные бои. Противник продолжает наносить удары по российским городам с мирными гражданами, в то время как ВС РФ атакуют военные объекты Украины. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось установить контроль российским бойцам.

ВКС РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ у Красного Лимана


Российские бойцы уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВС Украины. Об этом в беседе с изданием РИА Новости рассказал старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров.

Он уточнил, что атака была произведена в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва. Кроме того, ВКС РФ ударили по местам дислокации многочисленных бригад противника.


Россия нанесла удар по месту совещания командиров теробороны ВСУ


ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны ВСУ. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. В результате атаки место проведения совещания было поражено. Также российские бойцы уничтожали живую силу противника и военную технику более чем в 100 районах.


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Армия России нанесла массированный ракетный удар по военным объектам Украины


Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Украины, рассказали в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что ВС РФ использовали для нанесения ударов ракетный комплекс «Кинжал» и оружие большой дальности.
Военно-промышленный комплекс противника получил повреждения.

Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям


Российские военнослужащие начали штурм Авдеевки с разных сторон. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны». Ежедневно ВС РФ наносят более 40 массированных ударов по позициям противника в районе населенного пункта. Киевские власти признают сложность ситуации.

По словам главы военной администрации Киева, российские войска ведут активное наступление более чем на 20 направлениях фронта. Кроме того, наблюдается большое количество тяжелой техники ВС РФ вокруг Авдеевки, что свидетельствует о подготовке к новым активным противостояниям.

Группировка войск «Юг» уничтожила более 280 боевиков ВСУ и РСЗО Vampire


На Донецком направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев в беседе с изданием РИА Новости. По его словам, ВСУ понесли существенные потери в результате массированной атаки ВС РФ.

Он также сообщил, что ВСУ лишились более 200 бойцов, семи автомобилей, а также несколько единиц техники западного производства.

Россия ударила по месту разработки передовых ракет ВСУ


ВС РФ нанесли мощный удар по месту разработки ракет для нужд ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала «Сейчас». Он указал на успешность российской разведки, благодаря которой ВСУ несут существенные потери. Кроме того, киевский эксперт добавил, что некоторые данные о стратегических объектах Украины находятся в открытом доступе.


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Российская армия продолжает наступление практически вдоль всей линии соприкосновения, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Штурмовым отрядам ВС РФ удалось расширить зону контроля на Лиманском направлении.

Кроме того, российские бойцы продвинулись в районе населенного пункта Петровского.

Несколько населенных пунктов взяты под контроль в районе Работино. ВСУ также попытались перейти в атаку у Вербового, но безуспешно.

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