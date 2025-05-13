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Bloomberg: в ЕC ждут переговоров в Турции, прежде чем просить США о санкциях

Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Главы стран ЕС ждут переговоров в Турции между Россией и Украиной, прежде чем просить США ввести очередные санкции против РФ. Об этом сообщает Bloomberg.
«Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи между... Владимиром Зеленским и российским (президентом - ред.) Владимиром Путиным в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях в отношении Москвы», — передает агентство.

Помимо глав Европы, Вашингтон также хочет дождаться итогов переговоров между Россией и Украиной для принятия решение о введении новых санкций. На данный момент американская сторона пока не решила насчет давления на Москву.

При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в течение нескольких дней против России могут ввести очередной пакет санкций. Это произойдет в том случае, если Москва не примет условие о введении 30-дневного перемирия на Украине.

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Минобороны ПНЕ Ливии: военная операция в Триполи завершена
13 мая 2025, 03:59

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В Министерстве обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии заявили об успешном завершении военной операции в Триполи. Об этом ведомство сообщило на своем портале.
«Министерство подчеркивает, что военная операция завершилась успешно. Оно дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

Ранее «Радио 1» писало о начале очередного вооруженного конфликта, уже в Ливии. Столкновения произошли между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли. На фоне этого в столичном аэропорту были отменены все авиарейсы. В городе наблюдались танки и военная техника. В небе над Триполи были видны яркие вспышки.

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#операция
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#техника
#военная техника
#конфликт
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В районе посольства РФ в Триполи обстановка спокойная
13 мая 2025, 02:04

Фото: iStock/batuhanozdel

В районе российского посольства в столице Ливии Триполи обстановка спокойная на фоне начавшегося вооруженного конфликта в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.
«В районе посольства всё тихо, бои идут в южных районах города. Обращений за помощью от россиян пока не поступало», — передает агентство.

Напомним, что в Ливии начался вооруженный конфликт между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли. В столице наблюдается военная техника и танки. К тому же в небе над городом видны вспышки. Местный аэропорт прекратил свою работу.

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#закрытие
#танки
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В РФ оценили закрытие генконсульства страны в Кракове
Политолог Безпалько: закрытие генконсульства РФ в Кракове — недружественный акт
13 мая 2025, 01:26

Фото: iStock/ffikretow

Польша решила демонстративно закрыть генконсульство РФ в Кракове из-за конфликта на Украине. Так считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
«Поляки отказались принимать участие в военном конфликте, в эскалации военного конфликта против России, но они постоянно вынуждены демонстрировать недружественные акты в адрес России, чтобы поддерживать, так скажем, марку восточнославянских антирусских ястребов», — заявил Безпалько в интервью «Известиям».

По словам эксперта, Россия может предпринять симметричные действия и сократить дипломатический персонал, а также ликвидировать польские дипломатические структуры, так как отношения между двумя странами сейчас минимальны.

Тем временем зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов также выразил уверенность в беседе с «Газетой.Ru», что Россия будет действовать зеркально в ответ на закрытие своего генконсульства в Кракове.

«Пока в Польше те же политики у власти, я не думаю, что будут какие-то существенные изменения в отношениях с Россией, все будет только хуже. Польша стала страной победившей русофобии, к сожалению», — считает Климов.

Он добавил, что подобные действия польских властей лишь вредят мирному населению Польши.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страна решила закрыть генконсульства РФ в Кракове из-за диверсий.

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Россия и Китай обогнали США в гонке гиперзвуковых ракет
13 мая 2025, 01:20

Фото: iStock/bpawesome

Россия и Китай обогнали США в производстве гиперзвукового оружия. Об этом сообщает американское издание 19fortyfive.
«Русские и китайцы вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие, хотя Соединенные Штаты их догоняют», — говорится в сообщении.

В материале обратили внимание на то, что Россия является первой страной, которой удалось создать подобный тип ракет. К примеру, одной из самых популярных в мире является ракета «Циркон».

Ранее сообщалось, что власти Германии отказались публично обсуждать отправку крылатых ракет Taurus Украине. При этом правительство ФРГ продолжит снабжать Киев вооружением.

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#россия
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В мире начался очередной вооруженный конфликт
Al Mayadeen: в Ливии начался вооруженный конфликт между силами Мисраты и Триполи
13 мая 2025, 00:51

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Ливии начался вооруженный конфликт между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.
В столице Ливии городе Триполи наблюдаются танки и военная техника. Местный аэропорт временно ограничил свою работу. При этом замечена эвакуация самолетов из аэропорта Митига. Воздушные судна в воздухе перенаправлены на Мисурату.

Правоохранители просят граждан не выходить из своих домов. Временно закрыты все учебные заведения.

На опубликованных видео в СМИ видны вспышки в небе, принадлежность которых неизвестна.

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