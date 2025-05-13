Bloomberg: в ЕC ждут переговоров в Турции, прежде чем просить США о санкциях

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Главы стран ЕС ждут переговоров в Турции между Россией и Украиной, прежде чем просить США ввести очередные санкции против РФ. Об этом сообщает Bloomberg.
«Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи между... Владимиром Зеленским и российским (президентом - ред.) Владимиром Путиным в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях в отношении Москвы», — передает агентство.
Помимо глав Европы, Вашингтон также хочет дождаться итогов переговоров между Россией и Украиной для принятия решение о введении новых санкций. На данный момент американская сторона пока не решила насчет давления на Москву.
При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в течение нескольких дней против России могут ввести очередной пакет санкций. Это произойдет в том случае, если Москва не примет условие о введении 30-дневного перемирия на Украине.
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