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Россия и Китай обогнали США в производстве гиперзвукового оружия. Об этом сообщает американское издание 19fortyfive.
«Русские и китайцы вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие, хотя Соединенные Штаты их догоняют», — говорится в сообщении.
В материале обратили внимание на то, что Россия является первой страной, которой удалось создать подобный тип ракет. К примеру, одной из самых популярных в мире является ракета «Циркон».
Ранее сообщалось, что власти Германии отказались публично обсуждать отправку крылатых ракет Taurus Украине. При этом правительство ФРГ продолжит снабжать Киев вооружением.
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Иван Мусатов