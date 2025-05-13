Госдеп США: Рубио поблагодарил Фидана за организацию переговоров РФ и Украины

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Госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил главу МИД Турции Хакана Фидана за помощь в организации переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.
В заявлении говорится, что между Рубио и Фиданом произошел телефонный разговор. В ходе него госсекретарь: «поблагодарил Турцию за прием и содействие прямым переговорам России и Украины, а также приветствовал возможность немедленного прекращения огня».
Помимо этого политики обсудили неофициальную встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Анталье, которая состоится 14-15 мая. О том, что именно говорили Рубио и Фидан, не уточняется.
Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ начать переговоры без предварительных условий о прекращении боевых действий на Украине. Диалог с киевскими властями предлагается возобновить 15 мая.
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Помимо этого политики обсудили неофициальную встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Анталье, которая состоится 14-15 мая. О том, что именно говорили Рубио и Фидан, не уточняется.
Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ начать переговоры без предварительных условий о прекращении боевых действий на Украине. Диалог с киевскими властями предлагается возобновить 15 мая.
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Иван Мусатов