Сенатор Ромни: Республиканцы сорвали совещание по вопросу о помощи Украине

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Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни заявил, что в США не смогли провести брифинг по обсуждению дальнейшего предоставления помощи Киеву. Об этом пишут «Известия».
«Республиканцы просто покинули совещание. Отсутствовала причина сидеть и слушать, как люди обсуждают значимость помощи Израилю и Украине», — цитирует издание слова политика.
Кроме того, лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл в вопросе оказания помощи Украине выразил категорическое несогласие.
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