«Бог за нас»: экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил Киев в подрыве его авто в Москве

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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, чей автомобиль взорвали в Москве, заявил, что это очередная попытка теракта со стороны Киева и его спецслужб.
Напомним, что 12 апреля на Коровинском шоссе на севере столицы при запуске двигателя взорвался автомобиль. Позже выяснилось, что за рулём в этот момент находится экс-сотрудник СБУ. Его госпитализировали с травмами ног. На месте подрыва авто было обнаружено самодельное взрывное устройство.
Прозоров опубликовал видео, в котором сообщил, что его здоровью ничего не угрожает.
Он подчеркнул, что не сомневается в причастности киевского режима к подрыву его авто. Обратившись к украинским спецслужбам, Прозоров заявил, что у них ничего не получилось, потому что «Бог за нас».
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Прозоров опубликовал видео, в котором сообщил, что его здоровью ничего не угрожает.
Он подчеркнул, что не сомневается в причастности киевского режима к подрыву его авто. Обратившись к украинским спецслужбам, Прозоров заявил, что у них ничего не получилось, потому что «Бог за нас».
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Анастасия Чинкова