В Москве автомобиль взорвался при запуске двигателя

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В Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы.
Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.
Как пишет Mash, взрывная волна повредила ещё несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом. Правоохранители ищут возможное самодельное взрывное устройство.
При этом, по информации РИА Новости, во взорвавшемся автомобиле действительно было заложено неустановленное СВУ.
Личность и степень тяжести травм пострадавшего пока что не уточняются.
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Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.
Как пишет Mash, взрывная волна повредила ещё несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом. Правоохранители ищут возможное самодельное взрывное устройство.
При этом, по информации РИА Новости, во взорвавшемся автомобиле действительно было заложено неустановленное СВУ.
Личность и степень тяжести травм пострадавшего пока что не уточняются.
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Евгения Парфентьева