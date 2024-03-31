«Богохульство»: Штаб Трампа – о назначении Байденом Дня видимости трансгендеров*

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Предвыборный штаб Дональда Трампа потребовал от американского лидера Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за назначение Дня видимости трансгендеров* на Пасхальное воскресенье, сообщает The Daily Wire.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в рамках своей избирательной кампании на пост президента США начал продажу Библии.
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The Guardian: Дональд Трамп начал продавать Библии в рамках своей кампании
* движение ЛГБТ запрещено в России
Александр Климов