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В случае затяжного конфликта с Россией Киев может потерять Одессу и выход к Черному морю, заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск в социальной сети X.
«Украина трагически растратила жизни солдат, атакуя более крупную армию с глубоко эшелонированной обороной, минными полями и более мощной артиллерией, при этом имея недостаток в бронетехнике и не имея превосходства в воздухе! Любой дурак мог это предсказать», – написал Маск.
Ранее миллиардер и предприниматель заявил, что в случае победы демократов на предстоящих выборах США «наступит конец».
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Александр Климов