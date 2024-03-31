«Украина рискует потерять Чёрное море»: Илон Маск призвал Киев к переговорам

Россия не может спокойно наблюдать за тем, как санкции Совбеза ООН превращаются в неизбирательное орудие наказания ряда государств. Российская сторона серьёзно относится к проблематике санкций Совета Безопасности организации, которые призваны служить поддержанию мира и стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.