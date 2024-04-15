Более 80 БПЛА уничтожили США в ходе атаки Ирана на Израиль

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В ходе иранской атаки на Израиль американские военные уничтожили более 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как пишет РИА Новости, об этом сообщило Центральное командование Пентагона.
Также уточняется, что американские войска уничтожили не менее шести баллистических ракет из Ирана и Йемена, нацеленных на Израиль.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог назвал иранскую атаку «объявлением войны». Политик призвал мировых лидеров «дать ясно понять» Тегерану, что подобные действия неприемлемы.
В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».
Позже Иран заявил, что ночная атака была актом самообороны. В ответ Израиль заявил о готовности нанести «значительный и мощный» удар. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.
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Ранее президент Израиля Ицхак Герцог назвал иранскую атаку «объявлением войны». Политик призвал мировых лидеров «дать ясно понять» Тегерану, что подобные действия неприемлемы.
В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».
Позже Иран заявил, что ночная атака была актом самообороны. В ответ Израиль заявил о готовности нанести «значительный и мощный» удар. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.
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Александр Климов