Взрывы прогремели в Днепропетровске

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед
В украинском Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил Telegram-канал «Общественный».
В городе также была объявлена воздушная тревога.
Вечером 14 апреля в Днепропетровске прогремел взрыв. Воздушная тревога была объявлена в 17:49 по московскому времени.
В то же российские войска атаковали склады боевиков ВСУ и боеприпасов на правом берегу в селе Чкалово, а также склады и скопление военной техники, которая использовалась для обстрела Энергодара и Каменск-Днепровского района Запорожской области.
7 апреля ВСУ атаковали купол энергоблока №6 Запорожской АЭС. Станция не получила критических повреждений, пострадавших нет.
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Вечером 14 апреля в Днепропетровске прогремел взрыв. Воздушная тревога была объявлена в 17:49 по московскому времени.
В то же российские войска атаковали склады боевиков ВСУ и боеприпасов на правом берегу в селе Чкалово, а также склады и скопление военной техники, которая использовалась для обстрела Энергодара и Каменск-Днепровского района Запорожской области.
7 апреля ВСУ атаковали купол энергоблока №6 Запорожской АЭС. Станция не получила критических повреждений, пострадавших нет.
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Александр Климов