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Национальное собрание Болгарии большинством голосов отклонило вето, наложенное президентом Руменом Радевым страны на ратификацию договора о безвозмездной передаче Украине списанной бронетехники. Против такого шага выступили всего 55 депутатов.
Во время дебатов представители правящей партии и оппозиции обменялись не только резкими и нелицеприятными репликами, но и практически зуботычинами, передаёт издание Blitz. Выступление лидера партии «Возрождение» Костадина Костадинова («евроскептиков») пришлось прервать на 15 минут до того момента, пока охранники не сумели восстановить порядок.
Ещё в ноябре болгарский парламент принял решение о поставке на Украину около 100 единиц бронетехники, отслужившей свой срок. Глава государства Радев отклонил законопроект и отправил его на дополнительное обсуждение. В качестве аргументов президент приводил тот факт, что такой шаг не отвечает национальным интересам Болгарии. Ведь эти БМП можно было бы использовать в приграничных районах, для мелиорационных работ, просто в сельском хозяйстве или при оказании помощи жителям страны в случае экстренных ситуаций.
Ганев тогда говорил, что для него безопасность, здоровье, жизнь и благополучие сограждан стоят на первом месте по сравнению с отправкой миллиардов долларов и евро на Украину, которую болгарский лидер назвал «страной-неудачницей». Как выяснилось, не все народные избранники в Болгарии склонны задумываться о судьбе этого самого народа-избирателя. Президент и без драк уяснил, на кого ему стоит рассчитывать.
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Ещё в ноябре болгарский парламент принял решение о поставке на Украину около 100 единиц бронетехники, отслужившей свой срок. Глава государства Радев отклонил законопроект и отправил его на дополнительное обсуждение. В качестве аргументов президент приводил тот факт, что такой шаг не отвечает национальным интересам Болгарии. Ведь эти БМП можно было бы использовать в приграничных районах, для мелиорационных работ, просто в сельском хозяйстве или при оказании помощи жителям страны в случае экстренных ситуаций.
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Александр Бойцов