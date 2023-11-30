В Кремле прокомментировали запрет Болгарии на пролет борта с Захаровой

Фото: Сайт Кремля
Решение властей Болгарии не позволить пролет самолета с официальным представителем МИД России Марией Захаровой на борту в Северную Македонию абсурдное и глупое. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена — это первое. Второе — она, конечно, не укладывается ни в какие рамки. Третье — она абсолютно абсурдна и, можно даже сказать, глупа», — считает Песков.Также Мария Захарова прокомментировала отказ Болгарии в перелёте над границей этой страны самолёта с ней на борту. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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