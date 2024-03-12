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Большая часть населения Чехии хочет скорейшего завершения конфликта на Украине, даже с учётом территориальных потерь Киева. Об этом в интервью Parlamentní listy заявила председатель партии «Триколор» Зузана Майерова.
Она подчеркнула, что свободной Украины уже не существует, поскольку это фактически американский протекторат, зависящий от денег Евросоюза. В связи с этим, почти три четверти граждан Чехии хотят завершения конфликта и спокойно относится к получению Россией части украинских территорий.
Также Майерова добавила, что возглавляемая ей партия выступает против отправки чешских и натовских солдат на Украину. По её словам, это привело бы к началу третьей мировой войны и даже к ядерному конфликту.
Политик добавила, что президент Чехии Пётр Павел в последнее время часто говорит об отправке военных. При этом для неё и её сторонников эти заявления звучат безумно.
По словам Мейеровой, Чехия отправляет Украине в долг миллиарды, которые вынуты из карманов рядовых граждан.
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Также Майерова добавила, что возглавляемая ей партия выступает против отправки чешских и натовских солдат на Украину. По её словам, это привело бы к началу третьей мировой войны и даже к ядерному конфликту.
По словам Мейеровой, Чехия отправляет Украине в долг миллиарды, которые вынуты из карманов рядовых граждан.
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Анастасия Чинкова