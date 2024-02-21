Борис Джонсон просил миллион долларов за возможность дать интервью Карлсону

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Журналист Такер Карлсон сообщил, что советник бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона потребовал у него миллион «в долларах США, золоте или биткоинах» за возможность интервью со своим патроном. Как пишет РИА Новости, Карлсон хотел провести интервью с Джонсоном, назвавшим его «орудием Кремля» из-за поездки в Москвуи разговора с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов. Так что <…> Борис Джонсон гораздо более скользкий и неприятный тип, чем Владимир Путин», — сказал Карлсон.Ранее телеведущий высказал мнение о том, что перед встречей с Путиным за ним следило Агентство национальной безопасности (АНБ) США. По словам Карлсона, интервью готовилось около 2 лет, он никому об этом не говорил, но информацию слили New York Times. Из-за этого интервью могло сорваться: российская сторона предупреждала, что интервью отменят в случае утечки информации.
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