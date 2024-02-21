Борис Джонсон просил миллион долларов за возможность дать интервью Карлсону

В настоящее время Россия испытывает изменения в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, страна становится уверенной в себе, и сейчас настало ее время. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».