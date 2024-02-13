Такер Карлсон планирует посетить Сербию и взять интервью у президента Вучича

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Американский журналист, недавно взявший интервью у президента РФ Владимира Путина, собирается поехать в Сербию. Там он намеревается встретиться и побеседовать с главой государства Александром Вучичем.
Ана Брнабич рассказала сербским журналистам, что Такер Карлсон с большим уважением отзывался о Сербии и её президенте. Представители СМИ отмечают, что Вучич часто выступает в национальной прессе и на телевидении, а вот в мировых СМИ — крайне редко, да и многие комментарии о нём за пределами страны носят критический характер. Так что интервью с ним американского журналиста было бы для сербского лидера весьма кстати.
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