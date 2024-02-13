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Такер Карлсон планирует посетить Сербию и взять интервью у президента Вучича

13 февраля 2024, 15:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Американский журналист, недавно взявший интервью у президента РФ Владимира Путина, собирается поехать в Сербию. Там он намеревается встретиться и побеседовать с главой государства Александром Вучичем.

О планах бывшего ведущего телеканала Fox News посетить Белград рассказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая встретилась с журналистом в Дубае во время Всемирного правительственного саммита, проходящего там с 12 по 14 февраля. В этом мероприятии в столице ОАЭ принимают участие около двадцати глав государств и правительств, 120 правительственных делегаций, представители 85 международных и региональных организаций, передаёт «Коммерсант»

Ана Брнабич рассказала сербским журналистам, что Такер Карлсон с большим уважением отзывался о Сербии и её президенте. Представители СМИ отмечают, что Вучич часто выступает в национальной прессе и на телевидении, а вот в мировых СМИ — крайне редко, да и многие комментарии о нём за пределами страны носят критический характер. Так что интервью с ним американского журналиста было бы для сербского лидера весьма кстати.

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#премьер-министр
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Подмосковным информаторам перед президентскими выборами начали выдавать экипировку
13 февраля 2024, 16:26

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Московской области начали выдавать экипировку информаторам – членам участковых избирательных комиссий региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Жители Подмосковья смогут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании по выборам президента России», – говорится в сообщении.
Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Всего в поквартирных и подомовых обходах на территории Московской области будут задействованы более 15 тысяч специально подготовленных информаторов.

Информатор поинтересуется, зарегистрирован ли избиратель по тому адресу, где он находится, кто ещё с ним проживает. Это необходимо, чтобы уточнить списки избирателей.

Кроме того, он спросит, планирует ли человек участвовать в выборах президента. Информатор перечислит способы голосования и разъяснит, как ими воспользоваться.

В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах, в котором перечислены зарегистрированные кандидаты, все формы голосования и обозначено время его проведения.

Для качественного информирования избирателей члены УИК будут использовать мобильное приложение «ИнформУИК»

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

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#мособлизбирком
#выборы
#президент
#россия
#подмосковье
#московская область
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Военэксперт Кошкин раскрыл цели евротура Зеленского
Военэксперт Кошкин: «США засылают Зеленского, чтобы вышибал деньги»
13 февраля 2024, 15:46

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что целью предстоящей поездки президента Украины по странам западной Европы является «собирание денег», в первую очередь.
По его мнению, главной поддержкой здесь выступают США, которые помогают Киеву, так как разрушительные процессы сейчас идут не только на Украине, но и в самих штатах.

«Чтобы это преодолеть, даются рекомендации. Сначала Рише Сунак приехал, потом Жозеп Боррель, должен был ехать Макрон, но он отказался. Тогда они засылают Зеленского, чтобы он поехал по Европе и с одной стороны, вышибал деньги, а с другой — чтобы США вычислили настроения стран», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Кошкин.

А политолог Юрий Светов объяснил попытки США и Великобритании убедить страны G7 в необходимости учредить должность специального посланника по Украине, у которого будет постоянный доступ к Владимиру Зеленскому, обычной европейской бюрократией.

«Когда они сталкиваются с нерешаемой проблемой, то тут же предлагают учредить комиссию, совет или ввести новую должность», — прокомментировал в беседе с RT Светов.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить столицы ЕС в связи с Мюнхенской конференцией по безопасности, которая состоится на этой неделе.

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#сша
#европа
#страны
#ес
#владимир зеленский
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В США поддержали проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Сенат США проголосовал за предоставление Украине $60 млрд помощи
13 февраля 2024, 15:37

Фото: istock / rarrarorro

Сенат США проголосовал в поддержку законопроекта о выделении помощи в размере $95 млрд Украине, Израилю и Тайваню. В проект не входит выделение средства защиту американской границы.

Свои голоса «за» отдали 70 сенатор, 29 - против. Из $95 миллиардов Украина должна получить более $60 миллиардов. Израиль получит около $14 миллиардов.

Теперь документ направлен в контролируемую республиканцами Палату представителей, которая обещала не поддерживать законопроект.

12 февраля спикер нижней палаты законодательного органа республиканец Майк Джонсон заявил, что рассматриваемый в Сенате законопроект не касается «наиболее серьезной проблемы, стоящей перед» США. До этого Джонсон уже называл предложение Сената «заведомо непроходным».

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин заявил, США засылают украинского президента Владимира Зеленского, чтобы вышибал деньги Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#сша
#израиль
#проект
#украина
#законопроект
#помощь
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Политик Шор: «Никто Германию в Молдову не привезёт»
13 февраля 2024, 15:11

Фото: istockphoto.com/Nabil Kamara

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что нынешние власти Молдавии обещали гражданам уровень жизни, как в Германии, однако не исполнили своих обязательств.
«Вступление в ЕС ведёт за собой целый ряд проблем и дороговизны. Молдова не потянет европейские стандарты. Они хотят обанкротить нашу страну. <…> Никто Германию в Молдову не привезёт. Дорог таких не будет, и €5 тыс. пенсии тоже платить никто не будет», — прокомментировал в беседе с RT Шор.

Кроме того, по его мнению, США уже ищут замену действующему президенты страны Майе Санду.

«США уже подыскивают замену Майе Санду, занимающей пост президента Молдавии. Об этом заявил корреспонденту ТАСС председатель запрещенной в республике партии «Шор» Илан Шор», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канала агентства.

Также Илан Шор заявлял, что спасением для Молдавии станет вступление страны в ЕАЭС.

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#молдова
#страны
#политика
#германия
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«Отказались от управления»: Европа окончательно передала «штурвал» США
Mundo: Европа отказалась от роли в геополитике, отдав управление США
13 февраля 2024, 15:01

Фото: iStock/SurkovDimitri

Европейские страны окончательно отдали управление геополитикой в руки США, об этом пишет испанская газета Mundo.
«Если это правда, что Европа не платит за свою оборону, верно также и то, что взамен она отказалась от любой геостратегической роли. Европа оставила управление миром США, даже тем, который у нее на пороге», — заявил автор статьи.

В издании напомнили, что бывший американский лидер Дональд Трамп уже заявлял, что Европа не платит достаточных взносов за оборону стран Североатлантического альянса.

Как отметил испанский журналист, в Европе привыкли к решению внутренних, социальных проблем, отдав вопросы безопасности и обороны на распоряжение Соединённым Штатам.

Однако, в Mundo подчеркнули, что прямо сейчас вокруг Европы вспыхнуло много глобальных проблем, таких как миграция и конфликт в секторе Газа.

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#европа
#сша
#безопасность
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Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах
Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах плотным графиком
13 февраля 2024, 14:50

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ действующего главы государства в предвыборных дебатах тем, что он имеет очень плотный график, а россияне и так могут ежедневно наблюдать его выступления.
«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика», - пояснил Песков.

По его словам, именно это отличает Путина от других кандидатов.

Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что избирательный штаб президента РФ Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных государственных каналах.

Напомним, выборы президента в России пройдут 15, 16 и 17 марта.

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#подмосковье
#выборы
#цик
#россияне
#путин
#песков
#рф
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Лавров объяснил, почему Швейцария не может быть посредником в переговорах с Украиной
Лавров: Швейцария утратила доверие и не может быть посредником по Украине
13 февраля 2024, 14:39

Фото: kremlin.ru

Швейцария не может быть посредником в переговорах по Украине из-за утраты доверия со стороны России, с таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует Lenta.ru.
«Ну какие тут посреднические услуги (по переговорному процессу) будут. Они тут, кстати, пытаются навязывать свое посредничество по Украине. Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Лавров.

Российский министр иностранных дел также напомнил, что сейчас Швейцария заняла явную антироссийскую позицию, окончательно разрушив нейтральные отношения с Москвой.

Напомним, в конце января Швейцария официально объявила о присоединении к 12-му пакету антироссийских санкций Европейского союза.

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#сергей лавров
#мид рф
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«Мальчики для битья»: почему Россия приостановит участие в ОБСЕ и чем это обернется
Спикер ГД Володин: России пора сказать до свидания Парламентской ассамблее ОБСЕ
13 февраля 2024, 14:37

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Госдума рассмотрела вопрос о приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ. О том, почему парламентарии приняли такое решение и чем оно грозит, читайте в материале «Радио 1».

Почему Россия приостанавливает участие в ОБСЕ


Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с «Радио 1» рассказал, что приостановка участия российской делегации в парламентской ассамблее в ОБСЕ следует рассматривать как следствие всех остальных событий.
«В прошлом году Россия уже приостановила выплату взносов в организацию, а сейчас, соответственно Госдума рассмотрит проект обращения о приостановки деятельности постоянной делегации России. Я думаю, что это производная от тех тенденций, которые мы наблюдаем, когда российская делегация подвергается в парламентской ассамблее дискриминации, когда российская делегация считает те дебаты, в которые ее втягивают, абсолютно тупиковыми, когда со стороны российских парламентариев звучат обвинения в сторону парламентской ассамблеи в русофобии», - заявил Калачев.

Калачев напомнил, что в 2023 году, Россия приостановила выплату взносов в ОБСЕ.
«Приостановку выплат и взносов в ОБСЕ объяснил Вячеслав Володин. По его словам, это было связано с тем, что Россия уже не участвует в значительной части дискуссий, и не готова платить за то, в чем она участия не принимает. В адрес парламентской ассамблеи со стороны российских политиков звучат обвинения в ангажированности, в слишком критичной, зачастую антагонистической позиции в отношении России, звучат обвинения, что ОБСЕ – это придаток Евросоюза и НАТО, а раз так, то нет необходимости там присутствовать, потому что все равно они нас не слышат. Поменять отношение к российской делегации и российской власти в рамках ОБСЕ невозможно. Понятно, что это с одной стороны сокращает возможность России, так как это площадка, на которой Россия может звучать, но с другой стороны, кто ее готов слушать. С учетом того, что мнения уже сформированы и пересмотру они не подлежат, в отношении России линия проводится последовательно жесткая, и никакое участие российской делегации это обстоятельство не изменится, а быть мальчиками для битья российские парламентарии категорически не готовы», - подчеркнул политолог.

На вопрос о том, чем обернется приостановка участия российской делегации в ОБСЕ, политолог ответил, что в сложившихся условиях, российской делегации нет необходимости присутствовать на парламентской ассамблее.

«Связи с Европой давали России не только экономические преференции, но и позволяли быть частью европейского пространства, но сейчас все поменялось», - заявил эксперт.

Он также добавил, что в нынешней ситуации, российской делегации нечего делать в парламентской ассамблее ОБСЕ.


В Госдуме сообщили, когда Россия приостановит участие в ОБСЕ


Руководитель российской делегации в ОБСЕ Петр Толстой заявил, что парламентская ассамблея превратилась в живой форум, который вместо того, чтобы находить общие решения, во всем обвиняет Россию.

«Безопасность не может быть односторонней. Наша делегация проводила встречи и убеждала коллег в проблемах русских на Украине. Россия озвучила проблемы безопасности на европейском континенте, однако все усилия были напрасны. Все проблемы игнорируются и сегодня ОБСЕ стала русофобской организацией. Нам было отказано в визах для участия в ОБСЕ, хотя доступ должен быть беспрепятственный для всех делегаций», - заявил Толстой.

Он также добавил, что председатель ОБСЕ полностью поддерживает Украину, выступает с русофобскими заявлениями, призывает нарастить поддержу киевского режима.

«Мы старались проявлять выдержку в ответ на прямые оскорбления на сессиях ОБСЕ, но дальше мы терпеть этого не должны и не будем. На следующей неделе Россия намерена обратиться к ОБСЕ с заявлением о приостановке участия», - заключил Толстой.

Руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ОБСЕ превратилась в клон Верховной Рады.

«ОБСЕ занимает активную русофобскую позицию. Нам не дали в прошлом году гарантий безопасности ни на одном заседании ОБСЕ. Она превратилась в площадку, которая нас не слышит. После интервью Путина Карлсону позиция многих делегаций изменится, но на сегодня нас не слышат. ОБСЕ утратила объективность и смысл, который был заложен. Мы – страна, которая имеет чувство собственного достоинства», - подчеркнул Слуцкий.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддержал мнения депутатов о том, что Россия должна приостановить участие в ОБСЕ.

«Нам пора сказать до свидания ОБСЕ. Она пляшет под дудку Вашингтона. Что нам там делать. Мы еще и деньги платим, причем мы одни из самых крупных плательщиков. Пока не образумятся, нечего нам там делать. В ШОС и БРИКС мы слышим друг друга и вырабатываем решения с учетом точки зрения партнеров. Байден не вменяемый и все институты такие же», - заявил Володин.

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Разведка Эстонии назвала срок начала конфликта России и НАТО
Директор разведки Эстонии Росин: Конфликт РФ и НАТО начнётся в ближайшие 10 лет
13 февраля 2024, 14:35

Фото: iStock/diegograndi

Гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин считает, что возможный конфликт России и НАТО может развернуться в ближайшие 10 лет. Об этом пишет Financial Times.
«Мы видим, что русские рассматривают, что военный конфликт с НАТО возможен в следующем десятилетии», — заявил он в интервью изданию.

Росин добавил, что Российская Федерации в настоящее время не планирует какие-либо военные действия против стран Североатлантического альянса, однако странам необходимо увеличить военные расходы для сдерживания российской стороны.

При этом генеральный директор добавил, что Россия собирается увеличить военное присутствие на границе со странами НАТО.

«Русские планируют увеличить группу войск вдоль границы со странами Прибалтики и Финляндии. Весьма вероятно, что мы увидим увеличение численности военнослужащих, возможно, примерно вдвое», — уверен Росин.

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