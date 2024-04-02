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Боррель: Евросоюз не находится в состоянии войны и не собирается воевать

Боррель: ЕС не воюет, но думает об увеличении своей обороноспособности
02 апреля 2024, 21:21
Фото: iStock/artJazz

Фото: iStock/artJazz

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать, но при этом старается думать об увеличении своей обороноспособности. Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу La Sexta.
«На востоке Европы идет война, и не похоже, что она идет к концу... Мир — жестокий мир», — посетовал глава дипломатии Евросоюза.
Политик рассказал, что за последние два года силами ЕС были обучены порядка 40 тысяч военнослужащих Украины. При этом он подчеркнул, что если бы Европа намеревалась ввязаться в российско-украинский конфликт посредством своих вооруженных сил, то дело уже бы шло к Третьей Мировой войне.


Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью агентству Reuters высказала мнение, что стратегический курс Европы в случае военного конфликта будет определять Североатлантический альянс (НАТО), а не Евросоюз.

«Европейский союз имеет право голоса и должен вкладывать все силы на развитие оборонной промышленности», — считает Каллас.
Напомним, в марте Великобритания предложила к маю вывести высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши и ввести на Украину, чтобы организовать из них буферную зону вокруг Киева.

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#ес
#жозеп боррель
#евросоюз
#нато
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Express: Финский город Ивало готовится к войне России с НАТО
02 апреля 2024, 21:27

Фото: iStock/Arseniy45

Финский городок является потенциальной «горячей точкой» в случае военного столкновения Североатлантического альянса (НАТО) и России, пишет издание Express.
Авторы статьи утверждают, что в Ивало все готовятся к вооруженному противостоянию Российской Федерации и НАТО. Откуда у местных жителей взялись подобные опасения издание умалчивает.

Во вторник 2 апреля постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что никаких сигналов о грядущей войне не поступало. По мнению Вашингтона, активности России в настоящее время сконцентрированы в основном вокруг Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказывался в таком же ключе.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это «просто бред». Такое заявление глава российского государства сделал в ходе встречи с военными лётчиками, проходящими подготовку в 344-м центре переучивания лётного состава МО РФ.

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Боррель: Евросоюз не находится в состоянии войны и не собирается воевать
#нато
#россия
#война
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США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт
США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт
02 апреля 2024, 21:26

Фото: istock / Michele Ursi

США не видят признаков нарастания вооруженного конфликта между странами НАТО и Россией.
Об этом 2 апреля заявил постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает РИА Новости.

Она отметила, что хотя предпринимаются усилия для укрепления обороны и потенциала сдерживания, никаких сигналов о грядущей войне не поступало.

Смит подчеркнула, что, по мнению Вашингтона, активности России в настоящее время сконцентрированы в основном вокруг Украины.

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#сша
#отношения
#новости
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Патрушев решительно осудил атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске
02 апреля 2024, 20:44

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник 2 апреля провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом, в ходе которых осудил удар военнослужащих Тель-Авива по зданию консульства Ирана в Дамаске. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
В ходе переговоров также состоялось обсуждение тематики обеспечения безопасности в России и Иране.

В ближайшее время в Астане состоится XIX ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ранее спецслужбы организации выразили России поддержку и обозначили готовность помогать в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».

В МИД РФ также осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Российское внешнеполитическое ведомство призвало мировую общественность дать соответствующую правовую оценку таким действиям.

Напомним, вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию консульства. Атака была совершена в густонаселенном районе города, что могло повлечь за собой массу жертв среди мирного населения.

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#иран
#израиль
#атака
#удар
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Зеленский подписал закон, отменяющий статус ограниченно пригодных к службе
02 апреля 2024, 20:38

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса ограниченно пригодных к службе. Об этом во вторник 2 апреля сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Теперь мужчины, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр. Затем их судьбу решат сотрудники военкоматов. В законе прописана возможность военнослужащих находиться на лечении, в том числе в других странах, на протяжении 12 месяцев.

Во вторник 2 апреля на Украине понизили призывной возраст с 27 до 25 лет, соответствующий закон также подписал президент страны.

Сейчас на Украине действует режим военного положения, всеобщая мобилизация будет длиться до 18 мая, далее ее скорее всего продлят.

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#владимир зеленский
#украина
#всу
#армия
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В ООН призвали прекратить атаки на объекты гражданской инфраструктуры
02 апреля 2024, 20:08

Фото: istockphoto/rancho_runner

Организация Объединённых Наций выступает решительно против ударов по гражданской инфраструктуре и призывает немедленно прекратить их. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать атаку беспилотных летательных аппаратов на мирные объекты в Татарстане. Напомним, в Елабуге пострадали здания общежитий местного политехнического колледжа. Удар был нанесён двумя беспилотниками. В результате пострадали 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

В Нижнекамске дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод компании ТАНЕКО. Его подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Военкор Александр Сладков высказал предположение, что этот БПЛА не был запущен с территории Украины, а был замаскирован неподалёку от предприятия, в соответствующее время получил дистанционную команду, взлетел и пошёл в атаку.

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#завод
#дрон
#бпла
#компании
#предприятия
#удар
#татарстан
#оон
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Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай в ближайшие недели
02 апреля 2024, 19:13

Фото: istockphoto/ffikretow

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие недели отправится с визитом в КНР. А глава американского министерства финансов Джанет Йеллен отправится в Китай уже в ближайшие дни.
Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам высокопоставленный чиновник американской администрации. Точную дату визита Блинкена в Поднебесную он, впрочем, не назвал. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон продолжает продвигать собственные интересы посредством дипломатии на уровне кабинета министров. Этому и послужат предстоящие визиты.

Предыдущий визит госсекретаря США в Китай состоялся в июне 2023 года. Тогда Блинкен провёл в Пекине несколько встреч с представителями высшего китайского руководства. Американский министр финансов Йеллен в прошлый раз посещала КНР в июле прошлого года.

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#сша
#китай
#министр
#дома
#блинкен
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Казахстан опроверг причастность к атакам на Татарстан
Астана опровергла сообщения, что атаковавшие Татарстан БПЛА с ее территории
02 апреля 2024, 18:54

Фото: Istock/aapsky

Минобороны Казахстана опровергло сообщения, что дроны, атаковавшие Татарстан, запустили с казахстанской территории.
«Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что подобные сообщения направлены на дискредитацию Республики Казахстан. Поэтому, ведомство просит граждан и средства массовой информации не обращать внимания на слухи и доверять только проверенным источникам информации.

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#казахстан
#татарстан
#бпла
#атака
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Аналитик Меркурис: Западу не хватает ЗРК Patriot для передачи их Украине
02 апреля 2024, 18:52

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Странам Запада не хватает зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства для того, чтобы удовлетворять потребности в них ВСУ. Об этом рассказал военный аналитик Александр Меркурис.
Во время обсуждения ситуации на Украине в эфире YouTube-канала The Duran он отметил, что комментарии о том, что Украина нуждается в новых ЗРК Patriot, показывают степень отчаяния. По словам эксперта, США испытывают серьёзный дефицит этих установок, а Германия и Нидерланды израсходовали собственные запасы, отправив их Киеву.

Меркурис также отметил возросшую способность российских военных уничтожать и подрывать созданные Соединёнными Штатами системы противовоздушной обороны. Не обошёл вниманием аналитик и потери в рядах ВСУ, указав, что с начала года они выросли в три раза.

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#сша
#украина
#дефицит
#германия
#youtube
#нидерланды
#всу
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Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня «красной линией» в отношениях Китая и США
02 апреля 2024, 18:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры во вторник 2 апреля. Об этом сообщило китайское издание «Синьхуа».
Лидеры государств обсудили вопросы двусторонних отношений Китая и Соединенных Штатов Америки. В числе спорных моментов был обозначен «тайваньский вопрос».

«Тайваньский вопрос» является «красной линией» в отношениях КНР и США, — подчеркнул китайский лидер. Си решительно обозначил, что Пекин не станет закрывать глаза на внешнюю поддержку независимости острова.

«Тайваньский вопрос — сердцевина коренных интересов Китая, основа политического фундамента китайско-американских отношений, первая красная линия, которую нельзя пересекать», — сказал Си Цзиньпин.
Ранее представитель МИД Китая Мао Нин сообщал, что выборы в Тайваньском регионе — дело исключительно Китая, страна не потерпит никакого внешнего в них вмешательства.

Кроме того, председатель Китайской Народной Республики в ходе саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года пообещал президенту США Джо Байдену, что Пекин в любом случае воссоединит материковый Китай и остров Тайвань.

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#си цзиньпин
#джозеф байден
#сша
#китай
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