Боррель: Евросоюз не находится в состоянии войны и не собирается воевать

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать, но при этом старается думать об увеличении своей обороноспособности. Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу La Sexta.
«На востоке Европы идет война, и не похоже, что она идет к концу... Мир — жестокий мир», — посетовал глава дипломатии Евросоюза.Политик рассказал, что за последние два года силами ЕС были обучены порядка 40 тысяч военнослужащих Украины. При этом он подчеркнул, что если бы Европа намеревалась ввязаться в российско-украинский конфликт посредством своих вооруженных сил, то дело уже бы шло к Третьей Мировой войне.
«Европейский союз имеет право голоса и должен вкладывать все силы на развитие оборонной промышленности», — считает Каллас.Напомним, в марте Великобритания предложила к маю вывести высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши и ввести на Украину, чтобы организовать из них буферную зону вокруг Киева.
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