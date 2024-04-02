Патрушев решительно осудил атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске

Фото: сайт Кремля
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник 2 апреля провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом, в ходе которых осудил удар военнослужащих Тель-Авива по зданию консульства Ирана в Дамаске. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
В ходе переговоров также состоялось обсуждение тематики обеспечения безопасности в России и Иране.
В ближайшее время в Астане состоится XIX ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ранее спецслужбы организации выразили России поддержку и обозначили готовность помогать в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».
В МИД РФ также осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Российское внешнеполитическое ведомство призвало мировую общественность дать соответствующую правовую оценку таким действиям.
Напомним, вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию консульства. Атака была совершена в густонаселенном районе города, что могло повлечь за собой массу жертв среди мирного населения.
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В ближайшее время в Астане состоится XIX ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ранее спецслужбы организации выразили России поддержку и обозначили готовность помогать в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».
Напомним, вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию консульства. Атака была совершена в густонаселенном районе города, что могло повлечь за собой массу жертв среди мирного населения.
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Мария Федоровцева