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Патрушев решительно осудил атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске

02 апреля 2024, 20:44
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник 2 апреля провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом, в ходе которых осудил удар военнослужащих Тель-Авива по зданию консульства Ирана в Дамаске. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
В ходе переговоров также состоялось обсуждение тематики обеспечения безопасности в России и Иране.

В ближайшее время в Астане состоится XIX ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ранее спецслужбы организации выразили России поддержку и обозначили готовность помогать в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».


В МИД РФ также осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Российское внешнеполитическое ведомство призвало мировую общественность дать соответствующую правовую оценку таким действиям.

Напомним, вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию консульства. Атака была совершена в густонаселенном районе города, что могло повлечь за собой массу жертв среди мирного населения.

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#иран
#израиль
#атака
#удар
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Зеленский подписал закон, отменяющий статус ограниченно пригодных к службе
02 апреля 2024, 20:38

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса ограниченно пригодных к службе. Об этом во вторник 2 апреля сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Теперь мужчины, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр. Затем их судьбу решат сотрудники военкоматов. В законе прописана возможность военнослужащих находиться на лечении, в том числе в других странах, на протяжении 12 месяцев.

Во вторник 2 апреля на Украине понизили призывной возраст с 27 до 25 лет, соответствующий закон также подписал президент страны.

Сейчас на Украине действует режим военного положения, всеобщая мобилизация будет длиться до 18 мая, далее ее скорее всего продлят.

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#владимир зеленский
#украина
#всу
#армия
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В ООН призвали прекратить атаки на объекты гражданской инфраструктуры
02 апреля 2024, 20:08

Фото: istockphoto/rancho_runner

Организация Объединённых Наций выступает решительно против ударов по гражданской инфраструктуре и призывает немедленно прекратить их. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать атаку беспилотных летательных аппаратов на мирные объекты в Татарстане. Напомним, в Елабуге пострадали здания общежитий местного политехнического колледжа. Удар был нанесён двумя беспилотниками. В результате пострадали 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

В Нижнекамске дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод компании ТАНЕКО. Его подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Военкор Александр Сладков высказал предположение, что этот БПЛА не был запущен с территории Украины, а был замаскирован неподалёку от предприятия, в соответствующее время получил дистанционную команду, взлетел и пошёл в атаку.

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#завод
#дрон
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#компании
#предприятия
#удар
#татарстан
#оон
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Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай в ближайшие недели
02 апреля 2024, 19:13

Фото: istockphoto/ffikretow

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие недели отправится с визитом в КНР. А глава американского министерства финансов Джанет Йеллен отправится в Китай уже в ближайшие дни.
Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам высокопоставленный чиновник американской администрации. Точную дату визита Блинкена в Поднебесную он, впрочем, не назвал. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон продолжает продвигать собственные интересы посредством дипломатии на уровне кабинета министров. Этому и послужат предстоящие визиты.

Предыдущий визит госсекретаря США в Китай состоялся в июне 2023 года. Тогда Блинкен провёл в Пекине несколько встреч с представителями высшего китайского руководства. Американский министр финансов Йеллен в прошлый раз посещала КНР в июле прошлого года.

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#сша
#китай
#министр
#дома
#блинкен
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Казахстан опроверг причастность к атакам на Татарстан
Астана опровергла сообщения, что атаковавшие Татарстан БПЛА с ее территории
02 апреля 2024, 18:54

Фото: Istock/aapsky

Минобороны Казахстана опровергло сообщения, что дроны, атаковавшие Татарстан, запустили с казахстанской территории.
«Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что подобные сообщения направлены на дискредитацию Республики Казахстан. Поэтому, ведомство просит граждан и средства массовой информации не обращать внимания на слухи и доверять только проверенным источникам информации.

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#казахстан
#татарстан
#бпла
#атака
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Аналитик Меркурис: Западу не хватает ЗРК Patriot для передачи их Украине
02 апреля 2024, 18:52

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Странам Запада не хватает зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства для того, чтобы удовлетворять потребности в них ВСУ. Об этом рассказал военный аналитик Александр Меркурис.
Во время обсуждения ситуации на Украине в эфире YouTube-канала The Duran он отметил, что комментарии о том, что Украина нуждается в новых ЗРК Patriot, показывают степень отчаяния. По словам эксперта, США испытывают серьёзный дефицит этих установок, а Германия и Нидерланды израсходовали собственные запасы, отправив их Киеву.

Меркурис также отметил возросшую способность российских военных уничтожать и подрывать созданные Соединёнными Штатами системы противовоздушной обороны. Не обошёл вниманием аналитик и потери в рядах ВСУ, указав, что с начала года они выросли в три раза.

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#сша
#украина
#дефицит
#германия
#youtube
#нидерланды
#всу
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Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня «красной линией» в отношениях Китая и США
02 апреля 2024, 18:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры во вторник 2 апреля. Об этом сообщило китайское издание «Синьхуа».
Лидеры государств обсудили вопросы двусторонних отношений Китая и Соединенных Штатов Америки. В числе спорных моментов был обозначен «тайваньский вопрос».

«Тайваньский вопрос» является «красной линией» в отношениях КНР и США, — подчеркнул китайский лидер. Си решительно обозначил, что Пекин не станет закрывать глаза на внешнюю поддержку независимости острова.

«Тайваньский вопрос — сердцевина коренных интересов Китая, основа политического фундамента китайско-американских отношений, первая красная линия, которую нельзя пересекать», — сказал Си Цзиньпин.
Ранее представитель МИД Китая Мао Нин сообщал, что выборы в Тайваньском регионе — дело исключительно Китая, страна не потерпит никакого внешнего в них вмешательства.

Кроме того, председатель Китайской Народной Республики в ходе саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года пообещал президенту США Джо Байдену, что Пекин в любом случае воссоединит материковый Китай и остров Тайвань.

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#си цзиньпин
#джозеф байден
#сша
#китай
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Синьхуа: Джо Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
02 апреля 2024, 18:45

Фото: iStock/WD Stuart

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, передает агентство «Синьхуа».
Лидеры двух государств пообщались на тему двусторонних отношений Китая и Соединенных Штатов Америки. До этого китайский и американский лидеры встречались на саммите в Сан-Франциско в ноябре прошлого года.

В январе было озвучено, что Вашингтон продолжит вводить технологические ограничения в отношении Пекина для защиты собственной национальной безопасности. Си Цзиньпин в ответ призвал США не мешать Китаю развиваться.

«Китай и США должны помогать друг другу развиваться в различных сферах, а не мешать», — заявлял ранее китайский лидер.
Переговоры США и Китая 2 апреля проводились в том же ключе. Как сообщило китайское телевидение, «главы двух государств провели откровенный и углубленный обмен мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес».

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года с рабочим визитом в Китай должен отправиться президент РФ Владимир Путин.

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#китай
#сша
#джозеф байден
#си цзиньпин
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Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет
02 апреля 2024, 18:25

Фото: iStock/Irina Piskova

Ранее законопроект был размещен на сайте Верховной Рады, 2 апреля его подписал президент Украины. Об этом сообщает депутат Рады Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
На Украине до 18 мая продлен режим «военного положения», также действуют нормы всеобщей мобилизации для мужчин. Теперь нижний порог призывного возраста для украинских военнослужащих понижен до 25 лет. В настоящее время на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 25 до 60 лет.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что намеревается применять американские ракеты ATACMS для ударов по территории Крымского полуострова.

В октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту, ВС РФ по поручению Владимира Путина провели масштабнейшую атаку по энергообъектам Украины, которая на несколько месяцев погрузила столицу в режим «блекаута».

Для жителей украинских городов тогда стали привычным делом перебои с обеспечением электричеством, водой, а также неработающая канализация.

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#украина
#призыв
#возраст
#владимир зеленский
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Украина станет членом НАТО — Блинкен
Госсекретарь США Блинкен заверил, что Украина станет членом НАТО
02 апреля 2024, 18:15

Фото: Istock/Michele Ursi

Украина станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО), но нужна дорожная карта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Украина станет членом НАТО, но для этого нужна понятная дорожная карта, которая позволит двигаться по направлению к этой цели.

Украина подала заявку об ускоренном вступлении в НАТО в сентябре 2022 года. Однако генсек альянса заявил, что полноценное членство Киева в союзе невозможно до окончания военного конфликта.

Ранее Блинкен заявил, что Украина переживает критически важный момент в конфликте с Россией, поэтому ей нужно срочно одобрить финансовую помощь в размере 60 миллиардов рублей.

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#нато
#украина
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