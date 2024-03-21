Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева, заявили ученые

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Великобритания предложила организовать из высокоманевренных сил НАТО буферную зону вокруг Киева, а освободившиеся силы ВСУ направить в зону боевых действий, заявили российские ученые Академии военных наук в статье для журнала «Национальная оборона».
Там сказано, что применяя фактор повышения мобильности, Британия предложила к маю подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши, чтобы сформировать буферную зону на занятых позициях, в том числе на границе с Белоруссией и вокруг Киева. Высвободившиеся силы ВСУ Лондон хочет направить в зону боевых действий для подрыва наступательных возможностей России и вынуждения ее к переговорам, говорится в статье.
При этом допускается, что данная идея Лондона не получит поддержку большинства стран-участниц НАТО.
Автором публикации стали член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго.
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При этом допускается, что данная идея Лондона не получит поддержку большинства стран-участниц НАТО.
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Ювелина Бернст