Боррель направил странам ЕС предложение по военно-морской миссии в Красном море

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море. Об этом Боррель написал в своем блоге на странице европейской внешнеполитической службы.
По словам Борреля, такие действия помогут обеспечить безопасность судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда. Глава дипломатии Европейского союза подчеркнул, что большинство грузов, которые поставляются через Красное море, предназначены для Европы. При этом длительная блокада данного пути приведет к дополнительным транспортным тратам.
Ранее сообщалось, что 1 февраля Германия намерена отправить в Красное море фрегат «Гессен», а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов.
Напомним, США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.
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Екатерина Коршунова