В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов как самую агрессивную страну

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, которая осуществила наибольшее количество иностранных интервенций.
По словам Шеремета, смешным и нелепым звучит от Вашингтона то, что страна не заинтересована в войне, развязанной им в Йемене. Парламентарий отметил, что Штаты снова повторяются.
Шеремет подчеркнул, что мировое сообщество неоднократно слышало такие дежурные фразы от американцев.
Напомним, США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.
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Шеремет подчеркнул, что мировое сообщество неоднократно слышало такие дежурные фразы от американцев.
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Екатерина Коршунова