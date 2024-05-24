Боррель назвал провокацией решение России убрать буйки на Нарве

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Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал свое мнение относительно действий России по снятию буев на реке Нарва.
Боррель охарактеризовал эти действия России на границе с Эстонией как провокационные и призвал Москву предоставить объяснения относительно снятия буев и немедленно вернуть их на место.
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии выразил беспокойство в связи с действиями российских пограничников, утверждая, что они сняли разграничительные буи на реке Нарва.
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«Такие действия считаются неприемлемыми», — подчеркнул глава европейской дипломатии в официальном Telegram-канале сообщества.
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии выразил беспокойство в связи с действиями российских пограничников, утверждая, что они сняли разграничительные буи на реке Нарва.
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Артем Кузьмин