Радио1
Главная / Новости / Политика/ Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине

Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине

Каллас: гибель иностранных инструкторов на Украине не приведет к войне с Россией
20 мая 2024, 09:40
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Потери среди иностранных инструкторов на Украине не приведут к войне западных стран с РФ. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.
«Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: «Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию», — сказала она.

Премьер Эстонии заявила, что это так не работает. Кроме этого, Каллас отметила, что некоторые западные страны уже отправили своих военных обучать украинцев. Однако сами они не берут ответственность за гибель своих граждан.



Ранее сообщалось, что войска государств НАТО могут отправиться на Украину для обучения военнослужащих ВСУ. Американские чиновники признают недостаточную подготовку украинских солдат и заявляют, что им необходима «более качественная и быстрая подготовка, чтобы отразить ожидаемое наступление России этим летом».

Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВСУ почти уничтожены на востоке Часова Яра

В США заявили о неспособности обеспечить Украину боеприпасами

Крым оценит нанесенный украинскими обстрелами ущерб
#гибель
#страны
#нато
КНДР объявила о мерах по повышению ядерного сдерживания из-за действий США
МИД КНДР: Пхеньян из-за США вынужден повысить готовность к ядерному сдерживанию
20 мая 2024, 09:09

Фото: istock / DedMityay

Пхеньян вынужден принять меры из-за проведенных США ядерных испытаний. Об этом заявил представитель МИД КНДР, приводит его слова северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Прежде США провели ядерное испытание. КНДР заявила, что такие действия Вашингтона ведут к обострению мировой гонки ядерных вооружений. В связи с этим Пхеньян вынужден принять меры.

По словам представителя дипломатического ведомства КНДР, страна готовится к стратегической нестабильности из-за односторонних действий США.

Прежде сообщалось, что Сеул вводит санкции против компаний и граждан РФ из-за ядерной программы КНДР. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Россия и КНДР впервые со времён СССР обменялись туристическими группами

Песков рассказал о подготовке визита Путина в КНДР

МИД Великобритании обвинил Россию в поставках КНДР нефти в обмен на оружие
#сша
#оружие
#гонки
#меры
#кндр
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, кто займет пост президента Ирана вместо погибшего Раиси
Первый вице-президент Ирана Мохбер временно будет исполнять обязанности Раиси
20 мая 2024, 08:56

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Временно исполняющим обязанности погибшего иранского президента Ибрахима Раиси в течение 50 дней будет вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Об этом сообщает агентство ISNA.
В соответствии с Конституцией страны через 50 дней должны состояться выборы президента. О трагической гибели главы Ирана стало известно 19 мая. Агентство IRIB заявило, что вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси, совершил жесткую посадку на северо-западе страны.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность вертолета.

20 мая по распоряжению президента России Владимира Путина в Иран были направлены два спецборта МЧС для поиска места крушения вертолета.

Читайте также:

Вице-президент Ирана Мансури подтвердил гибель Раиси

В КСИР подтвердили, что источник тепла обнаружен в районе поиска вертолета Раиси

В КСИР опровергли сообщения о выходе на связь пассажиров вертолета Раиси
#мчс
#президент
#гибель
#страны
#вертолёт
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию экстренно отложили
Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию срочно отложили из-за болезни короля
20 мая 2024, 08:42

Фото: istock / blew_i

Наследный принц Саудовской Аравии Мухамед бен Салман Аль Сауд не посетит Японию из-за болезни короля. Об этом сообщает МИД Японии.
В сообщении дипломатического ведомства говорится, что кронпринц должен был посетить Японию с 20 по 23 мая, однако визит был отложен из-за болезни короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда.

Следующая дата визита будет согласована представителями двух государств.

Прежде сообщалось, что король Саудовской Аравии пожаловался на плохое самочувствие, в вязи с чем будет отправлен на обследование. Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в настоящее время страдает от болей в суставах и высокой температуры. Подробности о диагнозе короля не приведены.

Читайте также:

Reuters: Саудовская Аравия продолжает изучать преимущества членства в БРИКС

Министр аль-Касаби: Саудовская Аравия официально пока не вступила в БРИКС

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС
#болезни
#япония
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вице-президент Ирана Мансури подтвердил гибель Раиси
20 мая 2024, 08:25

Фото: сайт Кремля

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и его делегации подтвердил вице-президент страны Мохсен Мансури. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
«Мы принадлежим Аллаху, и, воистину, мы к Нему вернемся», – говорится в сообщении.

Публикация сопровождается ссылкой на фотографии с Раиси.

Трагедия произошла 19 мая. Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение. По предварительным данным, экипаж потерял управление из-за плотного тумана и сбоя электроники. На борту судна также находился министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.

Временно исполнять обязанности главы государства будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

Читайте также:

В КСИР подтвердили, что источник тепла обнаружен в районе поиска вертолета Раиси

Установлено точное местоположение вертолета Раиси, оттуда получен сигнал

В КСИР опровергли сообщения о выходе на связь пассажиров вертолета Раиси
#трагедия
#президент
#вертолёт
#министр
#крушение
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США вынуждают страны G7 дать Киеву кредит под залог российских активов
FT: США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов РФ
20 мая 2024, 08:06

Фото: iStock/Bet_Noire

США подталкивают страны G7 к выдаче Киеву кредитов под залог будущих доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Financial Times.
При этом авторы статьи отмечают, что Вашингтон планирует провести операцию по выдаче средств Украине до того, как к власти бы вновь пришел бывший американский президент Дональд Трамп.

Примечательно, что не все члены «Большой семерки» согласны с планами США. По мнению журналистов, лидеры G7 потеряли энтузиазм из-за постоянного давления США.

Читайте также:

Суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти»

В Эстонии приняли закон, позволяющий направить Киеву замороженные активы РФ

Блинкен заявил о намерениях США «захватить» российские активы
#сша
#президент
#дональд трамп
#закон
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины
С 20 мая Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины
20 мая 2024, 07:34

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая, после чего он перестал быть легитимным президентом республики.
Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции страны, 20 мая новый президент Украины должен был принять присягу. Однако выборы президента не состоялись. В Киеве объяснили отмену проведения выборов военным положением в стране.

Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал ассоциацию в ЕС, а также мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил, что выборы на Украине пройдут тогда, когда граждане согласятся, что условия позволяют сделать это. Также он добавил, что Вашингтон активно работает с Киевом над укреплением выборной инфраструктуры.

Читайте также:

«Его опухшая морда всех раздражает»: Стало известно, кто хочет убрать Зеленского

Зеленский признал, что резервы под Харьков перебрасываются с других направлений

В Киеве посоветовали Зеленскому прислушаться к словам Путина
#выборы
#сша
#президент
#страны
#ес
#владимир зеленский
#киев
#блинкен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крым оценит нанесенный украинскими обстрелами ущерб
Константинов: в Крыму приступят к оценке ущерба от обстрелов со стороны Украины
20 мая 2024, 06:54

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу парламента республики Владимира Константинова.
По его словам, принципиальная позиция — получить от Украины компенсацию за все, что они натворили в Крыму. Константинов заявил, что сумма ущерба будет предъявлена Киевскому режиму. Он отметил, что постоянными попытками атаковать полуостров, власти Украины лишь укрепляют уверенность в том, что стратегия по взысканию ущерба полностью верна.

«И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен», — сказал Константинов.

Ранее сообщалось, что в НАТО не смогли помочь Украине захватить Крым, так как недооценили мощь армии России. Альянс несколько месяцев потратил на вооружение и подготовку 12 бригад ВСУ. Обучение прошли лучшие из лучших. Однако армия России смогла остановить это наступление.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Минувшей ночью ВСУ совершили самую массированную атаку на Крым за последнее время

Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием

Минобороны РФ: ВСУ ночью атаковали Крым десятью ракетами ATACMS
#счёт
#владимир путин
#президент
#сво
#крым
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Боснии и Герцеговине назвали заказчиков покушения на премьер-министра Словакии
20 мая 2024, 05:25

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Англосаксы стоят за покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом «Российской газете» депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич.
Она напомнил, что США и Великобритания предпочитают применять силу против непослушных государств.

«Можно предположить, что Фицо отказался выполнять их приказания. Тогда англосаксы захотели его предостеречь, но исполнитель, вероятно, перестарался», – заявила она.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы, когда премьер вышел к горожанам после заседания правительства, и в этот момент прозвучали пять выстрелов.

Читайте также:

В Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один

Симоньян усомнилась в случайности крушения вертолёта Раиси и покушения на Фицо

Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения
#роберт фицо
#словакия
#сша
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Симоньян объяснила нежелание Запада прекращать войну против России
Симоньян: война против России – кормовая база для Запада
20 мая 2024, 04:18

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснила, почему Запад не хочет прекращать войну с Россией.
По ее словам, война с Россией – это коллективная западная «кормовая база». В связи с этим западные страны будут сопротивляться России как можно дольше.

«У них нет ни одной причины ее останавливать. Они за счет этого растут. И мы должны быть к этому готовы», – заявила она.

Симоньян также рассказала, что Запад удивлен успехом России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Они просто в шоке от нашего продвижения», – отметила она.

Ранее журналистка рассказала о проблеме, с которой сталкиваются офицеры в зоне СВО.

Читайте также:

Симоньян раскрыла проблему офицеров в зоне СВО

Симоньян назвала достойную зарплату для генерала

Симоньян усомнилась в случайности крушения вертолёта Раиси и покушения на Фицо
#маргарита симоньян
#война
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф