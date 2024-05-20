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Потери среди иностранных инструкторов на Украине не приведут к войне западных стран с РФ. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.
«Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: «Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию», — сказала она.
Премьер Эстонии заявила, что это так не работает. Кроме этого, Каллас отметила, что некоторые западные страны уже отправили своих военных обучать украинцев. Однако сами они не берут ответственность за гибель своих граждан.
Ранее сообщалось, что войска государств НАТО могут отправиться на Украину для обучения военнослужащих ВСУ. Американские чиновники признают недостаточную подготовку украинских солдат и заявляют, что им необходима «более качественная и быстрая подготовка, чтобы отразить ожидаемое наступление России этим летом».
Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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