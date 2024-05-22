В России ответили на планы Эстонии построить дорогу вокруг Саатсеского сапога

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о последовательности российского решения признать Палестину в рамках брифинга СМИ. По словам представителя Кремля, Россия — правопреемница СССР, а Советский Союз в свою очередь в финале своего существования признал Палестину.