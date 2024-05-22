В России ответили на планы Эстонии построить дорогу вокруг Саатсеского сапога

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МИД РФ заявил, что Саатсеский сапог был и остается территорией России, пишет РБК.
По данным внешнеполитического ведомства, граждане Эстонии могут проезжать по нему без остановок и пограничных формальностей. В целом же Саатсеский сапог — это российская территория и любые спекуляции о его передаче Эстонии лишены смысла, подчеркнули там.
В МИД пояснили, что Саатсеский сапог — часть территории Псковской области. В 2005 году Россия и Эстония и подписали договор, по которому «сапог», площадь которого составляет 115,5 га переходит Таллину, а Москве — лесной надел площадью 68,9 га в волости Меремяэ и 33,9 га территории в окрестностях волости Вярска. Позже документ был отозван.
Сейчас власти Эстонии хотят построить пограничное ограждение, в том числе вокруг Саатсеского сапога, а также возвести вокруг него объездную дорогу. На это в МИД РФ заявили, что из-за ухудшения отношений с Таллином перспективы ратификации пограничных договоров не просматриваются.
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В МИД пояснили, что Саатсеский сапог — часть территории Псковской области. В 2005 году Россия и Эстония и подписали договор, по которому «сапог», площадь которого составляет 115,5 га переходит Таллину, а Москве — лесной надел площадью 68,9 га в волости Меремяэ и 33,9 га территории в окрестностях волости Вярска. Позже документ был отозван.
Сейчас власти Эстонии хотят построить пограничное ограждение, в том числе вокруг Саатсеского сапога, а также возвести вокруг него объездную дорогу. На это в МИД РФ заявили, что из-за ухудшения отношений с Таллином перспективы ратификации пограничных договоров не просматриваются.
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Алёна Самарева