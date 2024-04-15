Боррель признал провал внешней политики Евросоюза

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Разная реакция ЕС на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа дорого обошлась союзу, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, речь идёт об отношениях Евросоюза с арабскими странами, Африкой, другими регионами незападного мира. Он сообщил об этом на сайте европейской внешнеполитической службы в личном блоге.
Фактически он подвёл итог своей деятельности на посту главного европейского дипломата в преддверии европейских выборов и формирования нового состава руководства евроинститутов.
Он подчеркнул, что разница реакции членов Евросоюза на войны на Украине и в Палестине «была широко использована российской пропагандой». Кроме этого, в случае с Украиной союз действовал решительно в связи с единством политической линии между странами ЕС.
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Фактически он подвёл итог своей деятельности на посту главного европейского дипломата в преддверии европейских выборов и формирования нового состава руководства евроинститутов.
Он подчеркнул, что разница реакции членов Евросоюза на войны на Украине и в Палестине «была широко использована российской пропагандой». Кроме этого, в случае с Украиной союз действовал решительно в связи с единством политической линии между странами ЕС.
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Алёна Самарева