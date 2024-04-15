Боррель признал провал внешней политики Евросоюза

Ввод российских войск в Сирию в 2015 году и начало специальной военной операций (СВО) позволили разгромить большую часть вооруженных сил, которые могли бы воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Путилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.