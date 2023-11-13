Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в скором времени планирует представить предложение по 12-му пакету санкций в отношении РФ. Об этом рассказал на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, сообщает ТАСС.