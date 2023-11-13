Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в скором времени планирует представить предложение по 12-му пакету санкций в отношении РФ. Об этом рассказал на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, сообщает ТАСС.
«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также меры против обхода санкций», — заявил Боррель.Как заявил глава дипслужбы, сейчас предложение находится на последних стадиях согласования. Возможно, пакет, появится уже в эту среду.
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