Почти 50% граждан США считают, что политика американского президента Джо Байдена навредила экономике страны. Так ответили респонденты опроса газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса. Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин в беседе с «Радио 1» заявил, что единственным признаваемым политиком в Америке является Дональд Трамп, однако борьба против него со стороны действующей власти ставит под вопрос демократическое будущее страны.