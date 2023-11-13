Демократия под вопросом: Американист раскрыл будущее после выборов президента США

Фото: Сайт Кремля
Почти 50% граждан США считают, что политика американского президента Джо Байдена навредила экономике страны. Так ответили респонденты опроса газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса. Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин в беседе с «Радио 1» заявил, что единственным признаваемым политиком в Америке является Дональд Трамп, однако борьба против него со стороны действующей власти ставит под вопрос демократическое будущее страны.
По словам эксперта, за Дональда Трампа выступают порядка 60% граждан США. В том числе потому, что Украина для него не занимает ключевое место в политической деятельности.
Политолог допускает, что Трамп может изменить отношения США и РФ, однако пока среди американцев эту идею поддерживает меньшинство. К тому же, помешать Трампу стать президентом может и возбуждённое против него уголовное дело. Это же может поставить под вопрос всю политическую систему Соединённых штатов.
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«Для него Украина находится на первом месте с конца, это лишь разменная монета в большой геополитической игре. Вопрос в другом, надо сначала стать президентом, а уже потом пытаться изменить траекторию американской внешней политики, потому что в прошлый раз, когда он пытался это сделать, всё пошло крахом: две попытки импичмента, его называли сексистом, расистом, путинистом и так далее», — отметил Константин Блохин.
«Если оно [уголовное дело] помешает, то будет нанесён удар по всей избирательной и правовой системе США. Демократическая система под вопросом, будут нанесены имиджевые ущербы, потому что будет политика двойных стандартов: одного обвиняем и пытаемся засадить в тюрьму, а с другим (с семьёй Байдена) ничего не делаем», — заключил американист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова