РИА: Требование Еврокомиссии к Киеву уважать другие языки не коснется русского

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Еврокомиссия не будет обращать внимания на ситуацию с русским языком на Украине при оценке готовности её вступления в Евросоюз, об этом «РИА Новости» сообщил европейский чиновник в Брюсселе, пожелавший остаться анонимным.
«Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских (на Украине). Я буду предельно ясным: использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание (при оценке выполнения Киевом реформы)», - прокомментировал ситуацию европейский чиновник.
Он также добавил, что Еврокомиссия обращает гораздо более пристальное внимание на ситуацию с венграми, румынами и болгарами на Украине. Киевским властям было необходимо внедрить несколько реформ, касающихся, в основном, образования. При этом, как отметил чиновник, Украина сделала уже достаточно много шагов в этом направлнеии.
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