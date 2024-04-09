Боррель: в ближайшее время общей армии ЕС не будет

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в ближайшее время в ЕС не будет собственной армии.
«У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии», — цитирует РИА Новости Борреля.
С таким заявлением он выступил на конференции в Брюсселе, подчеркнув, что многие лидеры стран ЕС не хотят отказываться от суверенитета в сфере обороны и передавать часть полномочий под юрисдикцию институтов ЕС.
По его словам, потенциал взаимодействия между странами блока в сфере обороны и безопасности есть. Хороший пример — Европейский фонд мира, через который ведётся помощь Украине, добавил он.
Незадолго до этого Боррель заявил, что вопросы обороны должны стать главной темой политики в ЕС.
При этом он подчеркнул, что не знает, откуда взять деньги на европейскую милитаризацию.
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