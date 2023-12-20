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Брежнева лишили звания «Почетного гражданина Днепра» спустя 41 год после смерти

На Украине Брежнева лишили звания «Почетного гражданина Днепра»
20 декабря 2023, 17:47
Фото: iStock/JohnnyWalker61

Фото: iStock/JohnnyWalker61

Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева лишили звания «Почетного гражданина Днепра» через 41 год после его смерти. Такое решение принял горсовет, сообщает мэр года Борис Филатов.
«Леонида Брежнева лишили звания "Почетного гражданина Днепра". Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил», - написал Филатов в своем Telegram-канале.

Брежнев родился в городе Каменское Днепропетровской области. После войны он был первым секретарем Днепропетровского обкома Компартии.

В сентябре текущего года власти Днепр сообщали, что не станут лишать Брежнева звания почётного гражданина города. Тогда соответствующая петиция не набрала нужное количество голосов. При этом петиция все-равно была рассмотрена. В ответе было написано, что звание Брежнева потеряло силу в 2017 году, когда появилось новое звание «Почетный гражданин города Днепра».

Уточнялось, что старого звания можно лишить только при личном обращении человека. Таким образом, еще три месяца назад местные власти не нашли оснований для лишения Брежнева звания.

А того старого звания можно лишить только после личного обращения гражданина или вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.

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В Армении приостановлена лицензия радио Sputnik
20 декабря 2023, 18:14

Фото: istockphoto/Wirestock

Комиссия по телевидению и радио Армении решила приостановить лицензию вещателя радиостанции Sputnik на месяц.
Об этом сказано в Telegram-канале «Sputnik Армения».

«Комиссия по телевидению и радио страны отозвала на 30 дней лицензию у нашего ретранслятора — радиостанции «Тоспа»», —сказано в заявлении.
Причиной явилась трансляция в эфире радиостанции программы «Пятница с Тиграном Кеосаяном». По утверждению Комиссии, автор допустил «ироничные и унижающие честь и достоинство Армении и её народа высказывания».

Кроме этого, ретранслятор оштрафован на 500 тысяч драмов (около 112 тысяч рублей) за авторскую программу экс-депутата Армении Армана Абовяна «Абовян Time».

Сообщается, что регулятор усмотрел в ней заявления, «распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках».

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#новости
#политика
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Зеленского обвинили в надменности при проведении пресс-конференции по итогам года
Киевский политолог: Зеленский вел себя надменно на пресс-конференции
20 декабря 2023, 18:06

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам года вел себя надменно и враждебно по отношению к другим участникам дискуссии. Так заявил киевский политолог Дмитрий Раимов в эфире YouTube-канала «Да, это так».
«Президент был, мягко говоря, очень уставшим. Это было видно. Его речь утомленная, он выглядел уставшим. Само общение с журналистами выглядело надменным», — отметил Раимов.

Он считает, что украинский лидер относился к участникам мероприятия как к врагам, а не как к представителям украинского общества. Он отметил, что в рамках дискуссии все неудобные вопросы были остро пресечены.

На пресс-конференции Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным. Он отметил, что в настоящее время идёт работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». После того как её окончательно сформулируют, «формулу мира» передадут Москве, подчеркнул президент.

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«Начало третьей мировой»: В Словакии заявили о главной угрозе от Украины
Фицо: Вступление Украины в НАТО будет означать начало третьей мировой войны
20 декабря 2023, 17:45

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Словакия выступает против вступления Украины в НАТО, поскольку это будет означать начало третьей мировой войны, об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в интервью для InfoVojna.
«Мы перед выборами говорили, что для нас будет проблемой, если речь идет о (вступлении Украины) в НАТО, я это сказал и на встрече со Столтенбергом (Йенс): чтобы не было никаких сюрпризов, я говорю за партию, которая преобладает в правительстве Словакии, я говорю о том, что мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало Третьей мировой войны», - прокомментировал ситуацию Фицо.

Он строго подчеркнул, что пока имеет политическую силу в Словакии, то будет делать всё возможное, чтобы не допустить вступления Украины в состав Североатлантического альянса.

Однако, по мнению Фицо, Киев всё равно никогда не станет полноправным членом НАТО. Также, как и Европейского союза, поскольку к вступлению в ЕС страна совершенно не готова, и могут пройти годы, прежде, чем Украина выполнит все необходимые условия.

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#украина
#ес
#нато
#киев
#словакия
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Политолог Оленченко: Недопуск реэкспорта в РФ навредит странам ЕС
20 декабря 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Владимир Оленченко заявил, что новые ограничения из 12-ого пакета антироссийских санкций, предусматривающих для стран ЕС недопуск реэкспорта в Россию продукции и технологий двойного назначения, негативно отразится на самих этих государствах.
Он отметил, что при всех этих условиях сам рынок давно готов к таким ограничениям, а страны приспособятся и найдут другие схемы нейтрализации этих санкционных правил.

«Те страны, кому это адресовалось – это постсоветские республики, через них закупаются товары и потом перепродаются в Россию. Этим занимаются в том числе страны Прибалтики, Турция, поэтому здесь надо конкретно посмотреть, что и из какой страны к нам поступает, и в чем может выразиться проблема. Страны, которые занимаются реэкспортом, будут придумывать новые схемы нейтрализации ограничений со стороны ЕС, чтобы сохранить за собой российский рынок», – пояснил в беседе с RuNews24.ru Оленченко.

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#страны
#ес
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#санкции
#политика
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Словакия не станет замораживать российскую недвижимость
Фицо: Словакия не будет по примеру других стран замораживать недвижимость РФ
20 декабря 2023, 17:31

Фото: iStock/Derek Brumby

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не станет следовать примеру не будет следовать примеру тех стран, которые приняли решение о заморозке российской недвижимости. Об этом сообщает издание InfoVojna.
«Есть страны, если не ошибаюсь, то Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или предпринимателям российским, у меня нет точной информации, но я хочу сказать, что мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем», - сказал Фицо.
Фицо также заявил, что Словакия будет направлять Украине адресную гуманитарную помощь, чтобы она не попала на «черный рынок». По его словам, на незаконный рынок попадает огромная доля от общей помощи, которую отправляет Словакия. Премьер не стал озвучивать конкретную цифру, которая неоднократно была озвучена в рамках Европейского совета, но отметил, что она достаточно велика.

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#недвижимость
#нефть
#страны
#чехия
#словакия
#нато
#запад
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Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году
МИД ФРГ: Германия выделила Украине 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году
20 декабря 2023, 17:26

Фото: iStock/photosvit

Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак. Об этом сообщили в МИД ФРГ.
Отмечается, что Германия намерена развивать более тесное сотрудничество с Киевом, а также оказывать ему поддержку в «развитии кибернавыков и дальнейшем повышении ее киберустойчивости».

Напомним, ранее абоненты украинской телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщали, что у них снова пропала мобильная связь. Пользователи оператора заявляют об отсутствии связи в Одессе, Львове и иных украинских городах. По словам оператора, делается все необходимое для восстановления связи, однако причина сбоев не называется.

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#мобильная связь
#сотрудничество
#компании
#германия
#пользователи
#счёт
#активы
#украина
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Европейский суд признал право пилотов из РФ на управление самолетом в ЕС
20 декабря 2023, 17:24

Фото: istockphoto/Harbucks

Санкции Евросоюза против РФ не запрещают россиянам с частной лицензией пилотировать самолет на территории ЕС.
К такому выводу сегодня, 20 декабря, пришел суд ЕС.

«Ограничительные меры против России, в принципе, не запрещают российскому гражданину, имеющему частную лицензию, пилотировать самолет в Европейском союзе», —сказано в постановлении.
Суд напомнил, что антироссийские санкции, которые были введены ранее, среди прочего наложили запрет зарегистрированным в России самолетам садиться на европейской территории. Отмечается, что данный запрет относится к экономическому или финансовому контролю над самолетом, но не к контролю, который осуществляет пилот во время управления воздушным судном.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет «безвозвратно испорчен», если Украина потерпит поражение, а конфликт в секторе Газа сохранится. Об этом Боррель написал в социальной сети X.

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#политика
#ес
#новости
#самолёты
#пилот
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Захарова назвала обвинения Санду в адрес России голословными
Захарова: надоели эти голословные обвинения Санду в адрес России
20 декабря 2023, 17:21

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала голословными обвинения президента Молдавии Майи Санду в адрес России в том, что Москва якобы собирается весной дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом Захарова сообщила во время брифинга.
Захарова отметила, что такие обвинения со стороны лидера Молдавии уже надоели. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что заявления такого рода могут быть попыткой правительства Молдавии «свалить» на Россию все неудачи в выполнении предвыборных обещаний.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявила, что РФ весной якобы попытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии, при этом она не привела никаких обоснованных доказательств.

Ранее Майя Санду охарактеризовала Россию как страну с недружественной политикой. Она также сообщила, что отказывается от установления любых дружеских связей между двумя государствами.

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#мид рф
#захарова
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Власти Днепра отобрали у Брежнева звание почетного гражданина
В Днепре власти лишили Брежнева звания почетного гражданина
20 декабря 2023, 17:20

Фото: iStock/Silent_GOS

Власти Днепропетровской области Украины лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом сообщил мэр Борис Филатов в своем телеграм-канале.
Он объяснил решение властей доведением «декоммунизации города до конца».

Подобный вопрос прежде поднимался на Украине в сентябре текущего года. Однако тогда горсовет не нашел оснований лишения Брежнева звания, объяснив это тем, что отобрать соответствующее звание можно только после обвинительного заключения или личной просьбы.

На Украине также активно проводится демонтаж памятников деятелем культуры или лицам, которые связаны с Россией. Например, были уничтожены монументы Александру Пушкину, Юрию Гагарину, Зое Космодемьянской и т.д.

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#киев
#сво
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