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Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева лишили звания «Почетного гражданина Днепра» через 41 год после его смерти. Такое решение принял горсовет, сообщает мэр года Борис Филатов.
«Леонида Брежнева лишили звания "Почетного гражданина Днепра". Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил», - написал Филатов в своем Telegram-канале.
Брежнев родился в городе Каменское Днепропетровской области. После войны он был первым секретарем Днепропетровского обкома Компартии.
Уточнялось, что старого звания можно лишить только при личном обращении человека. Таким образом, еще три месяца назад местные власти не нашли оснований для лишения Брежнева звания.
А того старого звания можно лишить только после личного обращения гражданина или вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.
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