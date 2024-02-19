Британия передала Украине почти все свои артиллерийские установки AS-90

Фото: IStock/Oleksii Liskonih
Великобритания поставила на Украину практически все имеющиеся у неё самоходные артиллерийские установки AS-90. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.
По его словам, Киев получил установки, которые находились на вооружении британской группировки в Эстонии в состоянии боевой готовности. Также на Украину отправились боеприпасы, добавил он.
Британский замминистра обороны подчеркнул, что власти ускорили производство снарядов калибра 155 мм и стали закупать как можно большее количество снарядов калибра 152 мм и 122 мм по всему миру.
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«Мы также были щедрыми в вопросе боеприпасов, но оставили у себя запасы, которые необходимы нашим силам повышенной боеготовности», — процитировало Хиппи агентство.
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Екатерина Шмакова