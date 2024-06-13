Британия внесла больше 40 новых позиций в список антироссийских санкций

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Антироссийский список санкций расширила Великобритания. Об этом говорится в сообщении правительства Соединенного Королевства. Уточняется, что в перечень добавлены 40 новых пунктов, среди которых есть как физические, так и юридические лица.
В частности, Лондон ввел ограничительные меры в отношении Московской биржи. Также есть информация, что санкции коснулись российской страховой компании «Ингосстрах», Национального расчетного депозитария, «дочки» госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом-Арктик», Казанского казенного порохового завода «Русхимальянс», авиакомпании «Волга-Днепр» и других организаций, которые действуют на территории РФ.
Кроме того, Британия внесла в список ряд компаний Турции, Китая, Киргизии, Израиля и других стран. Все они находятся под санкциями якобы за сотрудничество с российской стороной.
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Никита Кротов