Ольга Скабеева (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
«Железной куклой Путина» окрестило британское издание Daily Mail известную российскую телеведущую Ольгу Скабееву. На ТВ она вместе с мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» и находится под многочисленными санкциями «за пропаганду».
В опубликованном изданием материале говорится, что «железная кукла Путина» угрожала Даунинг-стрит (улица, на которой находится резиденция премьер-министра Великобритании, в десяти минутах ходьбы от здания парламента и Букингемского дворца - прим. ред.) ядерной атакой и наслаждалась тем, что Трамп «не предъявляет России требований» и принуждает Украину к компромиссу.
Статья ссылается на публикацию Скабеевой в Telegram, которой она отреагировала на призыв главы офиса президента Украины Андрея Ермака к России немедленно прекратить обстрелы Украины, если Москва заинтересована в завершении конфликта.
В 2022 году в апрельском выпуске программы «60 секунд» Скабеева показала карту с обозначенным подлетным временем ракет комплекса «Сармат» до европейских городов — 202 секунды.
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Статья ссылается на публикацию Скабеевой в Telegram, которой она отреагировала на призыв главы офиса президента Украины Андрея Ермака к России немедленно прекратить обстрелы Украины, если Москва заинтересована в завершении конфликта.
В 2022 году в апрельском выпуске программы «60 секунд» Скабеева показала карту с обозначенным подлетным временем ракет комплекса «Сармат» до европейских городов — 202 секунды.
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Александр Бойцов