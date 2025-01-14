Роман с Канделаки и ссора с руководством канала: причины скандального развода ведущих «60 минут» Попова и Скабеевой

Ольга Скабеева (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)
Ольга Скабеева и Евгений Попов: продолжают ли они жить вместе или на грани развода? Откуда возникли слухи о возможном расставании этой известной в России супружеской пары?
Ведущие программы «60 минут» являются ярким примером того, как супруги могут успешно сочетать работу и личную жизнь. Существуют немало случаев, когда коллеги создавали семьи, рожали детей, а затем, не выдержав постоянного совместного времени, разводились.
Однако недавно появилась информация, что у Попова и Скабеевой в личной жизни не все так гладко. Говорят, что они планируют расстаться, несмотря на наличие общего ребенка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В 2020 году в преддверии Нового года появились упорные слухи о разводе этой пары. Изначально информацию опубликовал сатирический журнал «Панорама», который не раз подшучивал над своими читателями. Несмотря на очевидный юмористический контекст, некоторые пользователи интернета восприняли эту новость всерьез, а другие СМИ начали тиражировать ее без проверки фактов.
Помимо этого, в журнале «Панорама» появилась информация, что руководство телеканала планирует заменить Ольгу Скабееву на Тину Канделаки. Якобы между Евгением Поповым и Канделаки завязался роман.
По информации Интерсакса, такое решение приняли в Кремле. Между тем, муж Скабеевой, телеведущий Евгений Попов поддержал перестановки на телеканале. Во время скандала на проходной ВГТРК он шел по коридору с Тиной Канделаки и сделал вид, что не слышит криков жены.
Не вызвало удивления даже то, что вместо настоящего агентства новостей Интерфакс, в публикации фигурировало несуществующее «Интерсакса». Прошло уже несколько лет, а слухи о разводе Попова и Скабеевой продолжают циркулировать в интернете.
Достоверно известно, что Ольга и Евгений продолжают жить вместе, в их семье царит гармония.
Супруги шутят, что до вечера Ольга выступает в роли коллеги, а после 20:00 становится полноценной женой. Такое разделение ролей позволяет им комфортно сосуществовать как на работе, так и дома. Конечно, как и у любой пары, у них бывают споры и недопонимания — даже на политические темы. Но они всегда находят способ решить конфликты спокойно, без ссор и ругани.
Эта разница в характерах, от любви к утренним пробуждениям до предпочтения проводить время дома, стала основой их крепкого союза. В семье появился сын Захар, который растет умным и любознательным мальчиком. Несмотря на плотный рабочий график, родители стараются уделять время своему ребенку.
Их квартира оформлена в светлых пастельных тонах, а большой стол в центре стал местом семейных сборов. Ольга и Евгений мечтают о большем количестве детей, но пока их планы остаются на стадии ожидания. Важно одно: в их доме царит любовь и взаимопонимание, что делает каждое мгновение особенным.
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Однако недавно появилась информация, что у Попова и Скабеевой в личной жизни не все так гладко. Говорят, что они планируют расстаться, несмотря на наличие общего ребенка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Развод Попова и СкабеевойС 2016 года Ольга Скабеева и Евгений Попов ведут популярную программу «60 минут». За это время их жизнь не раз становилась объектом внимания желтой прессы. Журналисты не упускают возможности обсуждать возможные увольнения, скандалы с руководством телеканала, слухи об изменах и ссорах между супругами.
В 2020 году в преддверии Нового года появились упорные слухи о разводе этой пары. Изначально информацию опубликовал сатирический журнал «Панорама», который не раз подшучивал над своими читателями. Несмотря на очевидный юмористический контекст, некоторые пользователи интернета восприняли эту новость всерьез, а другие СМИ начали тиражировать ее без проверки фактов.
Помимо этого, в журнале «Панорама» появилась информация, что руководство телеканала планирует заменить Ольгу Скабееву на Тину Канделаки. Якобы между Евгением Поповым и Канделаки завязался роман.
«В программе «60 минут» готовятся к замене ведущей. Вместо скандальной журналистки Ольги Скабеевой вести программу будет «прекрасная Тина Канделаки», — сообщил глава ВГТРК Олег Злодеев.
По информации Интерсакса, такое решение приняли в Кремле. Между тем, муж Скабеевой, телеведущий Евгений Попов поддержал перестановки на телеканале. Во время скандала на проходной ВГТРК он шел по коридору с Тиной Канделаки и сделал вид, что не слышит криков жены.
«Говорят, между Поповым и Канделаки все очень серьезно. Соседи видели, как он выносит мусор», — рассказали коллеги шоумена».
Не вызвало удивления даже то, что вместо настоящего агентства новостей Интерфакс, в публикации фигурировало несуществующее «Интерсакса». Прошло уже несколько лет, а слухи о разводе Попова и Скабеевой продолжают циркулировать в интернете.
Ольга Скабеева, Евгений Попов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Отсутствие Попова в одном из выпусков программыВ конце лета 2022 года в медийном пространстве разразился настоящий шквал слухов о личной жизни известных телеведущих. Отсутствие Попова в одном из выпусков программы вызвало волну предположений о возможном разладе в их семье. Однако сама Ольга поспешила развеять все домыслы.
«Стоило только человеку в отпуск уйти! Официально опровергаю. Не тревожьтесь, пожалуйста», — написала она в своем Telegram-канале.
Достоверно известно, что Ольга и Евгений продолжают жить вместе, в их семье царит гармония.
«Ольга, конечно, великая женщина, чего уж там. Я очень ей благодарен за поддержку, за советы», — подчеркнул Попов в одном из интервью.
Супруги шутят, что до вечера Ольга выступает в роли коллеги, а после 20:00 становится полноценной женой. Такое разделение ролей позволяет им комфортно сосуществовать как на работе, так и дома. Конечно, как и у любой пары, у них бывают споры и недопонимания — даже на политические темы. Но они всегда находят способ решить конфликты спокойно, без ссор и ругани.
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Один брак за плечамиЕвгений Попов, имея за плечами один брак с журналисткой Анастасией Чуркиной, встретил свою настоящую любовь — Ольгу Скабееву — в Нью-Йорке во время командировки. Их отношения начались с редких встреч, что стало настоящим испытанием для чувств. Свадьба, запланированная несколько раз, состоялась в 2013 году.
«Мы настолько разные, что нам невозможно было не соединиться», — делится Попов секретом их семейного счастья.
Эта разница в характерах, от любви к утренним пробуждениям до предпочтения проводить время дома, стала основой их крепкого союза. В семье появился сын Захар, который растет умным и любознательным мальчиком. Несмотря на плотный рабочий график, родители стараются уделять время своему ребенку.
Их квартира оформлена в светлых пастельных тонах, а большой стол в центре стал местом семейных сборов. Ольга и Евгений мечтают о большем количестве детей, но пока их планы остаются на стадии ожидания. Важно одно: в их доме царит любовь и взаимопонимание, что делает каждое мгновение особенным.
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